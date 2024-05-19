فليكس يستعيد لقب «دبي للجري الثلجي»



دبي (الاتحاد)



استعاد الكيني فليكس مات لقب سباق دبي للجري الثلجي في نسخته الخامسة، والذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة ماجد الفطيم في قاعة سكي دبي الثلجية بمول الإمارات، بمشاركة 600 مشارك من 69 جنسية، وعاد فليكس لصدارة سباق 5 كلم للرجال، بعدما فقد اللقب العام الماضي أمام الإماراتي محمد الحساني، وأنهى السباق في 23:37 دقيقة، وتبعه الكولومبي يسون لوندوا فرانكو بزمن 23:38 دقيقة، والإماراتي أحمد حجو بزمن 24:52 دقيقة.

وحضر المنافسات ناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد العتري، المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي.

وفي سباق 5 كيلومترات للسيدات، فازت الألمانية بيا هانسكي بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في 23:55 دقيقة، متفوقه على حاملة لقب العام الماضي الكينية آن وانجوهي «24:53 دقيقة»، والرومانية جابريلا فاتو «28:33 دقيقة».

وفي سباق 3 كيلومترات للرجال، فاز بلال ناصر من أنتيجوا بالمركز الأول «13:22 دقيقة»، وتبعه البولندي لوكاش كوياتكوفسكي «15:05 دقيقة»، والبريطاني بيتر هاريسون «16:17 دقيقة»، وفي منافسات السيدات فازت اللبنانية آية جوني بالمركز الأول «24:15 دقيقة»، تلتها الروسية كسينيا جوبارا «25:48 دقيقة»، والروسية أرينا جافرلينكو26:21 دقيقة».

وفاز فريق «وي رن ذا ورلد» بالمركز الأول في فئة الفرق بعدما أنهى أعضاء الفريق سباق 3 كيلومترات في 29:46 دقيقة، وتبعه «كولر رننج» «34:08 دقيقة»، و«كروسفت سيركل» «37:17 دقيقة».

وشهد السباق مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية في فئة الفرق حيث شاركت 24 مؤسسة حكومية في السباق، كما وصل عدد المتسابقين الإماراتيين إلى 156 متسابقاً، وكانت المنافسات قوية بين المتسابقين من كافة فئات المجتمع ومن مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 عام فما فوق.

وقال محمد العتري، المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه: «سعداء بالنجاح الكبير للعام الخامس على التوالي في هذا السباق الشيق الذي ينتظره الجميع كل عام بحماس، تابعنا اليوم جميع المشاركين من كافة الفئات والجنسيات والأعمار وهم مستمتعون وسعداء بالمشاركة بالجري في درجة حرارة 4 درجات تحت الصفر في قاعة سكي دبي المكان المثالي للبقاء نشيطًا، والاسترخاء والاستمتاع، ولدينا مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تركز على المجتمع على مدار العام، لضمان أن الناس يمكنهم تبني أسلوب حياة نشطاً».