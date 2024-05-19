شما الكلباني وخالد الشحي يتألقان في «أبوظبي إكستريم»



باريس (الاتحاد)



حقق بطلا الإمارات خالد الشحي وشما الكلباني، انتصارين بارزين في ليلة تاريخية في العاصمة الفرنسية باريس، ضمن النسخة الرابعة من أبوظبي إكستريم، التي حصدت نجاحاً تنظيمياً برهن على كفاءة الكوادر الإماراتية في إقامة أكبر وأهم الأحداث الرياضية على الصعيد الدولي، وتحديداً الفنون القتالية عبر البطولة الفريدة من نوعها التي تجمع بين الجو جيتسو والجرابلنج داخل القفص.

واجه خالد الشحي خصماً قوياً في النزال الرئيسي المشترك، حيث استمر النزال لخمس جولات مليئة بالتحديات، بدأ خالد الشحي بتفوق واضح منذ البداية، حيث نجح في إسقاط منافسه البرازيلي ليناردو ماريو ومحاولة إخضاعه، قبل أن يستخدم تقنياته الفريدة للسيطرة على النزال، ورغم محاولات الخصم للتصدي والضغط، استمرت مهارات خالد في الظهور، حيث تمكن من المحافظة على الهجوم وإظهار تنوع واستراتيجية في الهجمات وتقنيات الدفاع، ومن خلال الأداء المتميز للبطل خالد الشحي تم منحه الفوز بقرار الحكام النهائي.

وحققت شما الكلباني أول انتصار لبطلة إماراتية في البطولة، بعد تغلبها على الفرنسية لينا جروسيه في النزال التمهيدي.

وقال عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجو جيتسو، رئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: «بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود فرق العمل والخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير لاعبي الجو جيتسو والجرابلنج، وفق مسار رياضي بطموح كبير دون سقف، جاء النجاح في الحدث، سواءً من الناحية التنظيمية التي أثبتت فيها الكوادر الوطنية قدراتها على الصعيد الدولي، وتفوق أبناء الإمارات في النزالين الذين خاضوهما، وهما شما الكلباني وخالد الشحي، إذ أسهم صقل مهاراتهم وفق خطة مدروسة في جعلهما جاهزين لخوض هذا النوع من النزالات بمشاركة نخبة المقاتلين الدوليين، ورفع راية الإمارات في المحافل العالمية الكبرى».

وأضاف: «لم يكن الأمر وليد اللحظة والعمل لأيام معدودة، وإنما سنوات من العمل المتواصل، وتحديداً الدعم الأبوي الذي يحظى به جميع منتسبي الجو جيتسو في الإمارات، مما جعلنا نحصد ثمار ذلك برؤية أبطال من الإمارات يعتلون منصة التتويج العالمية».

من جانبه، قال محمد الحوسني، عضو اللجنة المنظِّمة ومنظم النزالات الرسمي لبطولة «أبوظبي إكستريم»: «يسرُّنا هذا النجاح الذي حققته البطولة في فرنسا، وحرصنا على أن تكون بأبهى حلة، وتتضمَّن مجموعة مميَّزة من الرياضيين في «نزالات بالبدلة»، و«من دون البدلة» ونعتزم استكمال الجهود، وتحقيق مزيد من النجاحات في النسخة المقبلة، المقرر تنظيمها في أغسطس المقبل في العاصمة أبوظبي.



وحصدت البطولة اهتماماً كبيراً من الصحافة المحلية والعالمية، ولاقت تفاعلاً غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي، وأكَّد الحضور الجماهيري اللافت الذي شهدته البطولة مدى نجاح البطولة ومنافساتها، لا سِيَّما في ظل الأسماء الكبيرة للاعبين المشاركين من أوروبا وفرنسا بالأخص، والقواعد الفريدة، والتنظيم غير المسبوق في عالم الرياضات القتالية، حيث أثمر هذا النجاح عن تحقيق أهداف اللجنة المنظمة الرامية إلى الترويج للبطولة على مستوى العالم، وتمكين مشاركة رياضيين من جنسيات متعددة، وشهدت بالمجمل إقامة 14 نزالاً قوياً بمشاركة نخبة تضمُّ 28 رياضياً ورياضيةً من مختلف أنحاء العالم، حيث أُقيمت 7 نزالات جو جيتسو، و7 نزالات جرابلينج، ضمن 5 نزالات تمهيدية، و5 نزالات في البطاقة الرئيسية، و4 نزالات رئيسية.

وجمعت الفعالية الرئيسية للنزالات للجرابلبينج الفرنسي بينوا سانت دينيس والإنجليزي مارك دياكيسيه، وتمكَّن بينوا من انتزاع الفوز بعد نزال حماسي وبراعة لافتة أظهرها طوال النزال، وكما شهد نزال الجو جيتسو فوز النرويجي إسبين ماتيسين على الفرنسي ليون لارمان، وفي نزال الحدث الرئيسي المشترك تمكنت الويلزية ففيون ديفس من التغلب على الأميركية مورجان بلاك.

وأسفرت بقية المباريات في البطاقة الرئيسية عن فوز الفلسطيني عبدالكريم السلوادي على الفرنسي أمين أيوب في نزال «والتر»، والبرازيلي كاسيو سيلفا على الفنلندي ماركو آوكارنين في نزال وزن الذبابة، والبرازيلية نتالي دي جيسوس على إليزابيث ميتروفيتش في نزال وزن «والتر»، والإنجليزية نيا بلاكمان على البولندية ماجدلينا لوسكا في نزال وزن الخفيف، والأسكتلندي ستيفن راي على الجامبي إبراهيما ماني في نزال الوزن المتوسط.

وفي النزالات التمهيدية، فاز الدانماركي كاسبر لارسن على البلغاري ألكسندر الكسندروف في نزال الوزن الثقيل، والفرنسي كاليم مستوري على الإيطالي لوكا اناكوريتا في نزال الوزن المتوسط، وجيوفاني مارتينيز على الفرنسي نيكولاس رينيه في وزن «الوزن غير المقيد» وفي الوزن الخفيف تمكن الفرنسي يونس بنوالي من التغلب على البلجيكي فلوريان بيالي.