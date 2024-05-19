الحمادي يحرز «ذهبية» في «عالمية اليابان»



كوبي (الاتحاد)



أحرز محمّد الحمادي نجم منتخب ألعاب القوى الميدالية الذهبية، في بطولة العالم لألعاب القوى باليابان «كوبي 2024»، بعدما انتزع صّدارة نهائي سباق 400 م على الكراسي المتحرّكة لفئة T34، متفوّقاً على صاحب المركز الثّاني بثانيتين، في سباق شهد منافسة كبيرة مع أفضل لاعبي العالم في سباقات السرعة.

وبهذه الميدالية يكون الحمادي أوّل من يصعد إلى منصّات التتويج في بطولة العالم باليابان، بعد يومين من انطلاقها، ليرتفع علم الإمارات خفّاقاً في واحدة من أرفع المحافل الدوليّة في الرياضة البارالمبية العالمية.

وتقدم ذيبان المهيري، رئيس البعثة بالتهنئة إلى بطلنا الحمّادي، عقب انتهاء السباق مباشرة، مبدياً سعادته بما حققه اللاعب الدولي، وأثنى على الأداء الرفيع والإصرار الفريد الّذي حظي به، في ظلّ مقارعة أفضل لاعبي العالم.

وأكّد المهيري أن المستوى الرفيع الذي يظهر به لاعبونا هو نتاج جهد وعرق وعمل كبير في التحضيرات والمعسكرات الداخلية والخارجية، كما أنه لم يكن ليحدث لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة التي أهدى لها المهيري ذلك الإنجاز الفريد، متمنّياً للحمادي وبقية لاعبي المنتخب التوفيق، فيما تبقى من منافسات في البطولة، لتحقيق الهدف الأسمى برفع راية الوطن في المحافل العالمية.