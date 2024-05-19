فيرستابن.. «5 من 7»!



بولونيا (أ ف ب)

رد سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن اعتباره من سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، وحقق فوزه الخامس من أصل سبعة سباقات أٌقيمت هذا الموسم في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، وذلك بإنهائه جائزة إيميليا-رومانيا في الصدارة على حلبة «إيمولا».

على حلبة استضافت جائزة سان مارينو من 1980 حتى 2006، وشهدت مصرع البرازيلي الأسطورة أيرتون سينا، قبل ثلاثين عاماً، في حادث مروع، ثم غابت عن «الروزنامة»، حتى 2020، عاد فيرستابن وفرض هيمنته، بعدما وجد نفسه يكتفي بالوصافة في الجولة الماضية في ميامي خلف نوريس الذي حقق انتصاره الأول على الإطلاق، لكنه اكتفى بالمركز الثاني أمام سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

وبذلك، حقق الهولندي فوزه الثالث توالياً في هذا السباق الذي ألغي الموسم الماضي بسبب الفيضانات، والخامس هذا الموسم والتاسع والخمسين في مسيرته، بعدما انطلق من المركز الأول للمرة السابعة توالياً هذا الموسم، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم سينا «8»، وذلك بعدما كان أول المنطلقين أيضاً في السباق الختامي للموسم الماضي.

وعزز فيرستابن صدارته للترتيب العام برصيد 161 نقطة، أمام لوكلير الذي تقدم الى المركز الثاني «113»، على حساب سائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريز الذي حل ثامناً، بعدما انطلق من المركز الحادي عشر «107»، ونوريس «101»، وسائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينز «93» الذي حل خامساً في إيمولا خلف سائق ماكلارين الآخر الأسترالي أوسكار بياستري «53 نقطة».