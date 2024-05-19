سيتي يكتب التاريخ في «البريميرليج»

لندن (د ب أ)

كتب فريق مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما توج بلقب المسابقة هذا الموسم، إثر فوزه على ضيفه ويستهام يونايتد 3-1، في المرحلة الـ38 والأخيرة للبطولة، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يتوج بلقب البطولة العريقة في 4 مواسم متتالية.

وحسم مانشستر سيتي لمصلحته صراع المنافسة على لقب البطولة الذي استمر طوال الموسم مع أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ليفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة خلال المواسم السبعة الأخيرة.

افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب «الاتحاد» في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأعاد محمد قدوس بعض الإثارة للمباراة، عقب تسجيله هدف ويستهام في الدقيقة 42، لكن الإسباني رودري أحرز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 59.