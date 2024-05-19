الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيتي يكتب التاريخ في «البريميرليج»

سيتي يكتب التاريخ في «البريميرليج»
19 مايو 2024 21:09

لندن (د ب أ)
كتب فريق مانشستر سيتي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما توج بلقب المسابقة هذا الموسم، إثر فوزه على ضيفه ويستهام يونايتد 3-1، في المرحلة الـ38 والأخيرة للبطولة، ليصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يتوج بلقب البطولة العريقة في 4 مواسم متتالية.
وحسم مانشستر سيتي لمصلحته صراع المنافسة على لقب البطولة الذي استمر طوال الموسم مع أرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 91 نقطة في الصدارة، ليفوز بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخه والسادسة خلال المواسم السبعة الأخيرة.
افتتح فيل فودين التسجيل لمانشستر سيتي في المباراة التي أقيمت على ملعب «الاتحاد» في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 18، وأعاد محمد قدوس بعض الإثارة للمباراة، عقب تسجيله هدف ويستهام في الدقيقة 42، لكن الإسباني رودري أحرز الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 59.

أخبار ذات صلة
تشيلسي يحسم صفقة «الجوهرة البرازيلية»
فودين.. «قمة السعادة»
مانشستر سيتي
وستهام
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية البرازيل في ضحايا الفيضانات.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية البرازيل في ضحايا الفيضانات.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة
اليوم 19:27
الملك سلمان بن عبد العزيز
الأخبار العالمية
خادم الحرمين يخضع لعلاج عن التهاب في الرئة
اليوم 23:56
الزمالك بطل «الكونفدرالية» للمرة الثانية
الرياضة
الزمالك بطل «الكونفدرالية» للمرة الثانية
اليوم 23:22
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه
اليوم 22:56
فرق إنقاذ تبحث عن طائرة الرئيس الإيراني وسط الصباب
الأخبار العالمية
البحث عن مروحية الرئيس الإيراني بعد تعرضها إلى "حادث"
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©