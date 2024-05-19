الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شباب الأهلي «سوبر هاتريك» في كأس الطاولة

شباب الأهلي «سوبر هاتريك» في كأس الطاولة
19 مايو 2024 21:10

 
معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

أخبار ذات صلة
فوز النصر وشباب الأهلي في كأس الإمارات للسلة
هزاع بن زايد يهنئ بتتويج الوصل


احتفظ شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة للكرة الطاولة لموسم 2023 - 2024، للمرة الرابعة على التوالي «سوبر هاتريك»، بفوزه على الوصل 3-1 في النهائي بنادي أبوظبي لألعاب المضرب.
وتوج المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد الطاولة، وإبراهيم العسم، نائب رئيس الاتحاد، بحضور عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة المالية، «الفرسان» بالميداليات الذهبية و«الكأس الأغلى»، في ختام موسم 2023 - 2024، فيما نال لاعبو الوصل «الميداليات الفضية».
ومثل التتويج باللقب الأغلى الرابع في تاريخ «الفرسان»، بعد مواسم 2020 - 2021، و2021 - 2022، و2022 - 2023، ليحرم في المقابل «الإمبراطور» من استعادة اللقب الغائب عن خزائنه على مدار أكثر من عقدين، والثاني في سجله، بعد الأول موسم 2000 - 2001.

كرة الطاولة
كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي
الوصل
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية البرازيل في ضحايا الفيضانات.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية البرازيل في ضحايا الفيضانات.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة
اليوم 19:27
الملك سلمان بن عبد العزيز
الأخبار العالمية
خادم الحرمين يخضع لعلاج عن التهاب في الرئة
اليوم 23:56
الزمالك بطل «الكونفدرالية» للمرة الثانية
الرياضة
الزمالك بطل «الكونفدرالية» للمرة الثانية
اليوم 23:22
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه
اليوم 22:56
فرق إنقاذ تبحث عن طائرة الرئيس الإيراني وسط الصباب
الأخبار العالمية
البحث عن مروحية الرئيس الإيراني بعد تعرضها إلى "حادث"
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©