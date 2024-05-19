شباب الأهلي «سوبر هاتريك» في كأس الطاولة



معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬



احتفظ شباب الأهلي بلقب كأس رئيس الدولة للكرة الطاولة لموسم 2023 - 2024، للمرة الرابعة على التوالي «سوبر هاتريك»، بفوزه على الوصل 3-1 في النهائي بنادي أبوظبي لألعاب المضرب.

وتوج المهندس داوود الهاجري، رئيس اتحاد الطاولة، وإبراهيم العسم، نائب رئيس الاتحاد، بحضور عبدالرحمن المنهالي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة المالية، «الفرسان» بالميداليات الذهبية و«الكأس الأغلى»، في ختام موسم 2023 - 2024، فيما نال لاعبو الوصل «الميداليات الفضية».

ومثل التتويج باللقب الأغلى الرابع في تاريخ «الفرسان»، بعد مواسم 2020 - 2021، و2021 - 2022، و2022 - 2023، ليحرم في المقابل «الإمبراطور» من استعادة اللقب الغائب عن خزائنه على مدار أكثر من عقدين، والثاني في سجله، بعد الأول موسم 2000 - 2001.