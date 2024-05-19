3 نقاط تفصل دبا الحصن عن «دوري المحترفين»



معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬



عزز دبا الحصن «وصيف» دوري الدرجة الأولى، آماله في التأهل إلى «دوري المحترفين»، بفوزه على ضيفه سيتي 4-1، ضمن «الجولة 32»، والتي شهدت استمرار دبا «الثالث» التمسك بآماله في منافسة على الصعود، بالتفوق على مضيفه مصفوت.

ونجح دبا الحصن في تحويل تأخره أمام مسافي بهدف محمد طالب في الدقيقة 11، إلى فوز 4-1؛ بفضل أهداف كايكي جيسوس في الدقيقة 36، جواو فيتور في الدقيقة 46، وطارق الخديم في الدقيقة 90، وجليمار دا سيلفا في الدقيقة 94، ليرفع دبا الحصن رصيده إلى 61 نقطة، ويبقى على بُعد ثلاث نقاط، في مباراتيه المقبلتين أمام يونايتد والتعاون على التوالي، من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية إلى جانب العروبة «البطل».

في المقابل، أبقى دبا الثالث على حظوظه في التأهل، بفوزه على مصفوت بهدفي الفوسيني جاساما في الدقيقة 73، وماريوس أجومبوي في الدقيقة 80، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث، حيث تبقت له مباراة أخيرة أمام الفجيرة في الجولة المقبلة.

وشهدت بقية الجولة، فوز العروبة «البطل» على الجزيرة الحمراء 2-0، وتعادل الظفرة وجلف يونايتد 2-2، والحمرية والتعاون 0-0، فيما تغلب العربي على يونايتد 3-2، والذيد أمام مسافي 2-1.