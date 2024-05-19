«الدرع والقارية والهبوط».. صراع مستمر في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

مع إسدال الستار على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، موسم 2023- 2024، بتتويج الوصل بطلاً على حساب النصر 4-0، في مباراة النهائي التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، على استاد هزاع بن زايد، تتركز الأنظار على «استمرار الصراع المثير»، في «دوري أدنوك للمحترفين»، ضمن «مراحل الحسم».

وتنطوي الجولات الثلاث المتبقية في مشوار الدوري «24، 25، 26» فضلاً عن «المباريات المؤجلة»، على تحديات مرتقبة، يتصدرها الصراع على اللقب الذي يجمع الوصل المتصدر بـ 55 نقطة، ومنافسه شباب الأهلي «الوصيف» وله 49 نقطة، والمنافسة على تجنب الهبوط، حيث يتمسك الإمارات صاحب المركز قبل الأخير بـ 14 نقطة من 21 مباراة، بآماله في البقاء، بعد الهبوط الرسمي لحتا، أول العائدين إلى «دوري الأولى».

وخلافاً لصراع اللقب والهبوط، منح تتويج «الإمبراطور» بـ «الكأس الأغلى»، في ظل منافسته الجادة على «الثنائية» بحصد «درع الدوري»، بجانب حظوظ العين الرابع حالياً في الترتيب برصيد 39 نقطة من 21 مباراة، في المنافسة على لقب «دوري أبطال آسيا» 2023- 2024، سباق مراكز المقدمة في ترتيب الدوري إثارة مطلوبة، عطفاً على حظوظ المشاركة القارية في الموسم المقبل 2024- 2025.

وتملك الأندية الإماراتية - حالياً - ثلاث بطاقات في المنافسات القارية للموسم المقبل 2024- 2025، تشمل مقعداً مباشراً لبطل الدوري، ومقعداً في «التمهيدي» ضمن «بطولة النخبة» لبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى مقعد مباشر لوصيف «دوري أدنوك للمحترفين» في «دوري أبطال آسيا 2».

وفي حال حصد الوصل بطل الكأس، ومتصدر ترتيب الدوري «الثنائية»، يتم منح مقعد الملحق في «بطولة النخبة» لوصيف الدوري، على أن يشارك ثالث الدوري في «دوري أبطال آسيا 2»، في الوقت الذي قد يرفع فيه تتويج العين المحتمل بلقب «دوري أبطال آسيا» 2023- 2024، مع حصده «الوصافة»، أو المركز الثالث في الدوري، حصة الأندية الإماراتية في المشاركة القارية إلى 4 مقاعد، بحكم حصوله على مقعد مباشر في «بطولة النخبة» بوصفه بطلاً للقارة.

وتنطلق «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة 4 مباريات، اليوم، تجمع خورفكان والشارقة، الجزيرة والإمارات، الوحدة والعين، البطائح وحتا، وتستكمل، غداً، بمباريات النصر وعجمان، شباب الأهلي وبني ياس، اتحاد كلباء والوصل.

ويحتضن استاد «صقر بن محمد القاسمي» مباراة خورفكان «الثاني عشر» برصيد 21 نقطة، أمام ضيفه الشارقة «السادس» وله 35 في مواجهة منتظرة من «ديربيات الإمارة الباسمة».

وينشد «النسور» الساعي لتأمين موقفه في البقاء، إيقاف نزف النقاط المستمر، في آخر أربع جولات، «تعادل في واحدة وخسر ثلاث»، أمام ضيفه «الملك» المتعثر بدوره بالتعادل السلبي في آخر جولة أمام حتا، وهو التعادل 1 -1 للشارقة في الموسم الحالي، حيث بات على مسافة مباراة من «الرقم القياسي» للتعادلات في «دوري المحترفين»، والمسجل باسم الظفرة في 12 مباراة موسم 2014- 2015.

وتصطدم طموحات الإمارات «قبل الأخير» برصيد 14 نقطة من 21 مباراة، في إنعاش حظوظه في البقاء، برغبة مضيفه الجزيرة «الثامن»، وله 28 نقطة، في تصحيح مساره، بعد الخسارة في مباراته الأخيرة أمام عجمان 0-2 في الجولة الماضية، والتي تعد الأولى لـ «فخر أبوظبي» مع مدربه الحالي الفرنسي جريجوري، والتقى الفريقان في 19 مباراة في «دوري المحترفين»، تفوق الجزيرة بالفوز في 15 لقاءً، مقابل 3 مرات لـ «الصقور»، والتعادل في مباراة.

وتلقي مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا المرتقبة بين العين وضيفه يوكوهاما الياباني، والمقررة السبت المقبل، على استاد هزاع بن زايد بالعين، بعد خسارة «الزعيم» 1-2 ذهاباً، بظلالها على مواجهة «الكلاسيكو منزوع الدسم» التي تجمع الوحدة «الثالث» برصيد 41 نقطة من 23 مباراة، أمام ضيفه العين الرابع، وله 39 نقطة من 21 مباراة، عطفاً على اضطرار مدرب «الزعيم» للاحتفاظ بأوراقه الأساسية، استعداداً للنهائي القاري.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسيو مدرب العين: «مباراتنا أمام الوحدة مهمة، ولكننا سندفع فيها باللاعبين الأقل مشاركة في المباريات الرسمية، ونحترم مسابقة الدوري، ولكن جدول المباريات لم يساعدنا في إيجاد مساحة لإعداد الفريق».

وفي مباراة رابعة، يستقبل البطائح «التاسع» برصيد 27 نقطة، ضيفه حتا «الأخير»، وأول الهابطين إلى دوري الأولى برصيد 8 نقاط، وستكون مباراة الليلة الثانية في مواجهات الفريقين، في «دوري المحترفين»، بعد التعادل السلبي، في مباراة الدور الأول.

«الديربي 10»

تحمل مباراة خورفكان وضيفه الشارقة المرتقبة الليلة «الرقم 10» في تاريخ مواجهات الفريقين ضمن «دوري المحترفين»، حيث يتفوق «الملك» برصيد 7 انتصارات، مقابل فوز وحيد لـ «النسور»، والتعادل في مباراة، وسجل الشارقة 24 هدفاً في مرمى خورفكان، مقابل 7 أهداف هزت شباكه.

«متعة تهديفية»

تبدو متعة الأهداف مضمونة في المواجهات التي يكون الجزيرة أحد أطرافها في الدوري، خلال الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما شهدت المواجهات السابقة لـ«فخر أبوظبي» تسجيل النسبة الأكبر من الأهداف برصيد 90 هدفاً، بإحرازه 45 هدفاً، فيما استقبلت شباكه ذات العدد من الأهداف.

«القمة الرابعة»

يلتقي الوحدة والعين في مواجهة «الكلاسيكو» الرابع بين الفريقين في الموسم الحالي، بعد تفوق «العنابي» 2-0 في مباراة الدور الأول للدوري، وبنتيجة 1-0 في المواجهة الأهم في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، في الوقت الذي أقصى فيه «الزعيم» منافسه الوحدة من الدور الأول لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بالفوز 1-0.

مباريات اليوم

خورفكان - الشارقة 18:10

الجزيرة - الإمارات 18:10

الوحدة - العين 21:00

البطائح - حتا 21:00

مباريات الغد

النصر - عجمان 18:10

شباب الأهلي - بني ياس 21:00

اتحاد كلباء - الوصل 21:00