10 أسباب تضع «مونديال الجودو» في صدارة المشهد العالمي

مراد المصري (أبوظبي)

تقام مساء اليوم في «مبادلة أرينا»، مراسم حفل الافتتاح الرسمي لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، التي شهدت انطلاق المنافسات، أمس، بمشاركة ضخمة من أبرز نجوم العالم.

وشهد اليوم الأول إقامة التصفيات في الفترة الصباحية، لمنافسات الرجال لوزن تحت 60 كجم، والسيدات وزن تحت 48 كجم وتحت 52 كجم.

وتقام مساء اليوم مراسم حفل الافتتاح، الذي راعت فيه اللجنة المنظمة أن يكون ذا طابع إماراتي، إلى جانب العروض الأخرى المصاحبة واستعراض قائمة الدول المشاركة.

ويشهد اليوم الثاني للبطولة أيضاً إقامة منافسات وزني تحت 66 كجم و73 كجم للرجال، وتحت 57 كجم للسيدات.

وبحسب القرعة، يخوض لاعب منتخبنا نارمند بيان منافسات وزن تحت 66 كلج، في المجموعة الرابعة، ويواجهه الروسي مراد شوبانوف، وفي حال فوزه يلتقي مع الجورجي فازا مارجفيلشيفيلي.

فيما أوقعت قرعة وزن تحت 73 كجم لاعبنا كريم عبد اللطيف، في المجموعة الثانية، ويواجه الروسي روسلان هالافاتشو، ويلتقي في حال فوزه مع الأوزبكي مراد الدين يولدشيف المتأهل مباشرة للمرحلة التالية.

وفي منافسات السيدات وزن تحت 57 كجم، أوقعت القرعة لاعبتنا باتسو ألتان في المجموعة الثانية، وهي تلتقي مع الصربية ماريكا بيرسيتش.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الجودو، أن استضافة الحدث العالمي لها خصوصية بالنظر لكونه يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لاتحاد الجودو، الذي تم تأسيسه عام 1999، وقال: «مع انطلاقة المنافسات رسمياً نشكر جهود جميع أعضاء اللجنة المنظمة وفرق العمل، التي نجحت في ظل أشهر معدودة في تحويل الحدث إلى حقيقة على أرض الواقع، ولمسنا منذ اليوم الأول من المنافسات مدى قوة المشاركين من خلال الجاهزية التي وصلوا لها بالوقت الحالي، والطموح الكبير والخبرات التي يضعونها في محاولة الصعود على منصة التتويج الأكبر في العالم».

وأضاف: «نتطلع لأن يقدم ثلاثي منتخبنا المشارك في منافسات اليوم الثاني، مستويات قوية أسوة ببقية أعضاء المنتخب، رغم أن القرعة جاءت قوية، إلا أننا نثق بهم لتشريف (جودو الإمارات) في المحفل العالمي، وعكس التطور الذي تمر به اللعبة في الوقت الحالي».

ويتصدر مونديال الجودو في أبوظبي المشهد العالمي في الوقت الحالي، وذلك مع 10 أسباب رئيسية تقف وراء ذلك، بداية من حقيقة أنها النسخة الأكبر الأضخم في تاريخ البطولة، مع مشاركة 682 رياضياً يمثلون 110 دول.

العامل الثاني يتجسد في أن البطولة هي أكبر حدث رياضي للجودو في العالم، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وهو ما جعل حسابات اللجنة الأولمبية الدولية، تسرد تقارير خاصة عن الحدث.

ويأتي العامل الثالث في قيمة الرياضيين المشاركين، حيث أكد 8 من المصنفين رقم 1 عالمياً في الوقت الحالي وجودهم في المنافسات، إلى جانب حضور عدد كبير من أصحاب التصنيف من العشرة الأوائل.

ويتمثل العامل الرابع في قيمة تتخطى الترتيب العالمي لبعض من النجوم المشاركين، ترتقي إلى درجة أنهم أساطير اللعبة، وفي مقدمتهم الفرنسي تيدي رينير، صاحب أكبر عدد من الميداليات في تاريخ بطولة العالم بتحقيقه 14 ميدالية.

ويأتي العامل الخامس في المنافسات المرتقبة بداية من الصراع على لقب بطولة الفردي المختلط، والذي يحمل دائماً مواجهة خاصة بين اليابان وفرنسا، ورغم أن «الساموراي» حصد جميع الألقاب العالمية في النسخ الست الماضية منذ عام 2017، فإن المنتخب الفرنسي ترك ندية لدى منافسه بالتفوق عليه على أرضه في دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو، مما يجدد بينهما مشاعر الثأر والترقب.

ويكمن العامل السادس في الظهور المرتقب للفرنسية كلاريس أجبينيينو التي تلقب بـ«ملكة وزن تحت 63 كجم»، والتي تعتبر ثاني أكثر لاعبة تحقيقاً للميدالية الذهبية في تاريخ بطولات العالم للجودو بإجمالي 6 ميداليات.

أما العامل السابع، يكمن في أن البطولة تشكل الفرصة الأخيرة للحصول على مقعد التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما يرفع التحدي لدى المشاركين.

ويأتي العامل الثامن، ممثلاً في المتابعة الجماهيرية المتوقعة حول العالم، ببث الحدث مباشرة عبر شاشات التلفزيون، والحسابات الرسمية للاتحاد الدولي، إلى جانب فيديوهات الترويج التي تم بثها على مدار الفترة الماضية وحملت لقطات لأبرز معالم أبوظبي، واستعراضها أمام العالم.

أما العامل التاسع، فهو التغطية الإعلامية الموسعة عبر مختلف أنحاء الكرة الأرضية، وذلك مع مشاركة منتخبات من 5 قارات مختلفة، مما جعل اسم الحدث متداولاً بمختلف اللغات وعبر أنواع المنصات الإعلامية المتنوعة والشاملة، في تعزيز إيجابي لدور أبوظبي الرائد على صعيد استضافة الأحداث الرياضية الدولية.

ويتمثل العامل العاشر في المخرجات المتوقعة من لقاء هذا العدد من صناع القرار من رؤساء المنظمات الدولية والاتحادات المشاركة، لتكون أبوظبي مسرحاً لرسم مستقبل الجودو خلال المرحلة المقبلة عبر الحدث العالمي.