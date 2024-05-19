الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك بطل «الكونفدرالية» للمرة الثانية

الزمالك بطل «الكونفدرالية» للمرة الثانية
19 مايو 2024 23:22

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مصر: لا تراجع عن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا بمحكمة العدل
جامعة الشارقة تبحث إنشاء فرع لها في مصر


تُوج الزمالك المصري بكأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي 1 - صفر، في إياب المباراة النهائية.
وسجل أحمد حمدي الهدف الوحيد للزمالك، بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة التي أُقيمت على استاد القاهرة.
وأكمل نهضة بركان اللقاء منقوصاً، بعد طرد لاعبه حمزة الموساوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.
واستفاد الفريق المصري من قاعدة الهدف خارج الأرض، بعدما خسر ذهاباً أمام نهضة بركان بنتيجة 1-2 الأسبوع الماضي في المغرب.
كما كرر الزمالك سيناريو اللقب الأول، عندما فاز بكأس الكونفيدرالية في عام 2019 على حساب نهضة بركان، بعد الفوز على الفريق المغربي بركلات الترجيح، بعدما تبادلا الفوز 1 - صفر في مباراتي الذهاب والعودة.
وفرط نهضة بركان في فرصة التتويج بكأس الكونفيدرالية للمرة الثالثة بعد عامي 2020 و2022، ليبقى الصفاقسي التونسي، في صدارة أكثر الأندية تتويجاً بكأس البطولة القارية برصيد ثلاث مرات.
وخسر الفريق المغربي نهائي كأس الكونفيدرالية للمرة الثانية أمام الزمالك الذي تساوى بلقبين مع كل من نهضة بركان والنجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي وتي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية.

 

مصر
الزمالك
الكونفدرالية الأفريقية
نهضة بركان
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية البرازيل في ضحايا الفيضانات.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يعزي وزير خارجية البرازيل في ضحايا الفيضانات.. ويبحثان علاقات التعاون والشراكة
اليوم 19:27
الملك سلمان بن عبد العزيز
الأخبار العالمية
خادم الحرمين يخضع لعلاج عن التهاب في الرئة
اليوم 23:56
الزمالك بطل «الكونفدرالية» للمرة الثانية
الرياضة
الزمالك بطل «الكونفدرالية» للمرة الثانية
اليوم 23:22
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن حادثة طائرة الرئيس الإيراني ومرافقيه
اليوم 22:56
فرق إنقاذ تبحث عن طائرة الرئيس الإيراني وسط الصباب
الأخبار العالمية
البحث عن مروحية الرئيس الإيراني بعد تعرضها إلى "حادث"
اليوم 21:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©