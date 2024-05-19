موعد مع التاريخ.. «السيتي» يقتحم «توب 4» في «قائمة التتويج»

معتز الشامي (دبي)

احتفظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، بعد الفوز بالبطولة موسم 2023-2024، عقب مسيرة مدججة بالأرقام والانتصارات طوال 38 جولة خاضها بالمسابقة المحلية الأقوى في إنجلترا وبالدوريات الأوروبية.

أنهى الفريق «السماوي» بطولة «البريميرليج» متصدراً ومتفوقاً على أرسنال «الوصيف».

وتُوج «مان سيتي» بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، بعد الفوز بالبطولة مواسم 2020-2021، 2021-2022، 2022-2023.

وجاءت ألقاب مانشستر سيتي مجتمعة في الدوري الإنجليزي مواسم، 1936-1937، و1967-1968، و2011-2012، و2013-2014، و2017-2018، و2018-2019، و2020-2021، و2021-2022، و2022-2023، و2023-2024.

وتخطى مانشستر سيتي رقم إيفرتون، في قائمة الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي على مر التاريخ، بعدما وصل إلى «الدرع العاشر» في تاريخه من المسابقة، احتل بها المركز الرابع في قائمة العظماء، وبفارق لقب عن إيفرتون صاحب المركز الخامس.

ويتصدر مانشستر يونايتد قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بالدوري الإنجليزي، برصيد 20 لقباً، ويليه ليفربول وصيفاً بـ 19 لقباً، ثم أرسنال بالمركز الثالث في القائمة، وله 13 لقباً، ومن خلفه مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع «10 ألقاب»، وبعده إيفرتون الخامس «9 ألقاب».

فيما يأتي أستون فيلا في المركز السادس بقائمة الأكثر تتويجاً بلقب «البريميرليج»، برصيد 7 ألقاب، وتشيلسي وسندلارند «6 ألقاب» لكل منهما، ومن خلفها نيوكاسل وشيفيلد برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، رفع بيب جوارديولا اللقب السادس من الدوري الإنجليزي، على مقعد تدريب «السيتي» منذ قدومه في أول فبراير 2016، لخلافة المدرب السابق مانويل بيليجريني المدير الفني الحالي لريال بيتيس الإسباني، وذلك في مواسم 2017-2018، و2018-2019، و2020-2021، و2021-2022، و2022-2023، و2023-2024.

ويبقي جوارديولا هو الأكثر تأثيراً في مشوار مانشستر سيتي مع الدوري الإنجليزي، حيث حصد 6 ألقاب من مجموع 10 تُوج بها الفريق «السماوي» طوال تاريخه، وهو رقم تاريخي يدون في سجلات «البلومون» باسم فيلسوف الكرة الحديثة.

ويبدو أن الحكاية لها فصول أخرى بين جوارديولا ومانشستر سيتي، حيث يمتد عقد المدرب المخضرم داخل ملعب «الاتحاد» حتي يونيو 2025، ما يعني استمرار حصد المزيد من الألقاب المحلية والقارية على المستوى الأوروبي.

«الاتحاد».. قلعة حصينة

أعاد مانشستر سيتي كتابة التاريخ في إنجلترا، بعد التتويج بلقب «البريميرليج»، للمرة الرابعة على التوالي، والعاشرة في تاريخ «البلومون» منذ أول لقب موسم 1936 - 1937. وقطع «السيتي» مشواراً استثنائياً نحو اللقب في الموسم الحالي 2023 - 2024، وهو ما جعله يتربع على قمة المسابقة الأقوى في العالم، كما تعد الأولى في ترتيب الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى «بيج 5». وشهدت المنافسة صراعاً شرساً في الأمتار الأخيرة بين فيلسوف التدريب، جوارديولا مدرب مانشستر سيتي؛ وتلميذه أرتيتا المدير الفني لأرسنال، قبل أن ينجح «بيب» في إنهاء المعركة لمصلحته في النهاية. وهو الأمر الذي يعد تكراراً لما حدث الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي بين «مان سيتي» وأرسنال أيضاً، حيث ظل أرتيتا ملاحقاً لجوارديولا حتى نهاية البطولة، إلا أن «السيتي» حسم البطولة متصدراً برصيد 89 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن «المدفعجية». ووصل عدد ألقاب مانشستر سيتي من الدوري الإنجليزي إلى 10 بطولات على مر التاريخ، فيما حصد جوارديولا اللقب للمرة السادسة في مشواره التدريبي مع «السماوي»، بداية من موسم 2017 - 2018.

وحقق «السيتي» رقماً قياسياً في مشواره نحو اللقب هذا الموسم، حيث لم يعرف الخسارة على ملعب «الاتحاد»، ووسط جماهيره بالبطولة.

رجال التحديات

من جديد يثبت مانشستر سيتي أنه صاحب «النفس الطويل»، وفريق «المواقف الصعبة والتحديات»، ما يعني أن الفريق بما يملكه من لاعبين أصحاب خبرة ومهارة لا ينزعج من منافسيه، بدليل أنه نجح خلال الموسم الحالي في تعويض فارق النقاط الذي تفوق به ليفربول وأرسنال، قبل أن يخرج «الريدز» من السباق الذي اقتصر على «البلومون» و«المدفعجية» حتى الجولة الأخيرة.

ولم تكن المرة الأولى التي يجد فيها «السيتي» ومدربه الإسباني جوارديولا في مباراة مصيرية لحسم اللقب، بعدما رفعه في اليوم الأخير من موسم 2021 - 2022، حين جمع 93 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول، وحقق عودة تاريخية أمام أستون فيلا 3 - 2، بعد تأخّره 0-2 حتّى الدقيقة 76.

أبطال «البريميرليج»

1993: مانشستر يونايتد

1994: مانشستر يونايتد

1995: بلاكبيرن

1996: مانشستر يونايتد

1997: مانشستر يونايتد

1998: أرسنال

1999: مانشستر يونايتد

2000: مانشستر يونايتد

2001: مانشستر يونايتد

2002: أرسنال

2003: مانشستر يونايتد

2004: أرسنال

2005: تشيلسي

2006: تشيلسي

2007: مانشستر يونايتد

2008: مانشستر يونايتد

2009: مانشستر يونايتد

2010: تشيلسي

2011: مانشستر يونايتد

2012: مانشستر سيتي

2013: مانشستر يونايتد

2014: مانشستر سيتي

2015: تشيلسي

2016: ليستر سيتي

2017: تشيلسي

2018: مانشستر سيتي

2019: مانشستر سيتي

2020: ليفربول

2021: مانشستر سيتي

2022: مانشستر سيتي

2023: مانشستر سيتي

2024: مانشستر سيتي