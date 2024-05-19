«بيب السابع عشر» يرسم لوحة إبداع تُبهر العالم

معتز الشامي (دبي)

واصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا صناعة التاريخ في قلعة السيتي وفي ميدان الدوري الإنجليزي الأقوى والأغنى في العالم، وذلك بعدما قاد مانشستر سيتي للحصول على لقب البريميرليج لموسم 2023-2024، بعد صراع قوي مع أرسنال المنافس حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، ليرفع رصيده من البطولات والكؤوس مع البلومون إلى 17 لقباً فوق منصات المجد، أدخلته مرحلة المدربين العظماء في تاريخ الكرة الإنجليزية.

أنهى السيتي مسابقة الدوري الإنجليزي في صدارة جدول الترتيب، ليحصد لقب البريميرليج للموسم الرابع على التوالي والسادس في حُقبة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق السماوي، منذ أن ساقته الأقدار لقيادة الصرح الكروي العملاق، ليرسم «فيلسوف الكرة الحديثة» لوحة إبداع أبهرت العالم في أقوى دوريات أوروبا.

ورفع جوارديولا رصيده الشخصي في ألقاب البريميرليج إلى 6 ألقاب ليتساوى مع جورج رامزي مدرب أستون فيلا التاريخي، وبوب بيسلي مدرب ليفربول التاريخي، وكل منهما حصد اللقب 6 مرات، وهو بذلك سجل اسمه بين العظماء في الكرة الإنجليزية، ولكنه مازال يسير على خطى السير اليكس فيرجسون الذي يتفرد بـ 13 لقباً للدوري الإنجليزي، ويسعى لحصد المزيد في المواسم المقبلة التي ربما تجعله يحقق المزيد من التفرد.

وتتلخص ألقاب جوارديولا مع مانشستر سيتي منذ تولي القيادة الفنية خلفاً للمدرب السابق مانويل بيليجريني، في محطات تاريخية لا تنسى يتصدرها التتويج الرابع على التوالي بالدوري والـ6 في عصر بيب، بالإضافة إلى حصد 4 ألقاب من كأس «كاراباو» ومرتين لكأس الاتحاد الإنجليزي ومرتين لقب كأس الدرع الخيرية، ولقب واحد من دوري أبطال أوروبا، ولقب وحيد لكأس العالم للأندية، ولقب السوبر الأوروبي.

الدوري الإنجليزي (6 ألقاب)

قاد جوارديولا السيتي للقب الأول في الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، وهو أول ألقابه في البريميرليج لكن برقم قياسي فريد في تاريخ البطولة بعدما أنهى الفريق البطولة برصيد 100 نقطة.

وفي موسم 2018-2019، حقق جوارديولا ثاني ألقابه من الدوري مع السيتي، بعدما تصدر ترتيب المسابقة برصيد 98 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف، وهو الموسم الذي شهد على فوز الفريق السماوي بأخر 14 مباراة متتالية من البريميرليج وهو ما رجح كفته في انتزاع اللقب. وخلال موسم 2020-2021، فاز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الثالث مع بيب جوارديولا بفضل تحقيق الانتصار في 15 مباراة على التوالي بمنتصف الموسم.

وشهد موسم 2021-2022، على دراما تشبه ما حدث في موسم 2018-2019، بين مان سيتي وليفربول، حيث ذهب الأمر إلى آخر لحظة، وتمكن السيتي في خطف لقب الدوري الإنجليزي الرابع مع جوارديولا، بعدما أنهى المسابقة متصدراً للترتيب برصيد 93 نقطة وبفارق نقطة عن ليفربول.

وتمكن بيب جوارديولا من حصد اللقب الخامس من الدوري الإنجليزي في موسم 2022-2023، بعد صراع لا ينسي مع أرسنال، وتربع السيتيزنز على جدول ترتيب المسابقة برصيد 89 نقطة بفارق 5 نقاط عن «الجانرز» الوصيف في نهاية المطاف. وفي الموسم المنتهي 2023-2024، واصل بيب جوارديولا فرض سيطرته على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، والسادس في مسيرته مع الفريق السماوي، بعد إنهاء البطولة متصدراً.

4 ألقاب متتالية

علاقة مانشستر سيتي مع كأس الرابطة الإنجليزية كانت قوية بين عامي 2018 و2021، بفضل بيب، حيث لم يخسر الفريق أي مباراة خلال تلك البطولات الأربع تحت قيادة الفيلسوف، بينما بدأت قصة الأربعة ألقاب من كأس كاراباو، في موسم 2017 - 2018 وتغلب على أرسنال 3 - 0 في النهائي، وسجل سيرجيو أجويرو وفينسنت كومباني وديفيد سيلفا الأهداف.

في الموسم التالي 2018 - 2019، فاز مان سيتي على تشيلسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4 - 3 وسجل رحيم ستيرلينج ركلة الجزاء الفاصلة، ثم فاز بيب جوارديولا على أستون فيلا 2 - 1 وحقق اللقب الثالث من كأس كاراباو مع مانشستر سيتي بموسم 2019 - 2020.

وجاءت آخر انتصارات بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي بلقب كأس كاراباو في موسم 2020 - 2021، بعد الفوز على توتنهام برأسية أيمريك لابورت.

وتعد الأربعة ألقاب المتتالية من بطولة كأس الرابطة (كاراباو) التي توج بها مان سيتي أطول فترة نجاح في تاريخ كأس الرابطة، بالتفوق على ليفربول الذي رفع اللقب ثلاث مرات على التوالي بين عامي 1981 و1983.

إنجاز مكرر

قاد بيب جوارديولا، مانشستر سيتي لاكتساح واتفورد بنصف دستة أهداف، ليحصد أول ألقابه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مع الفريق السماوي بموسم 2018 - 2019، ورفع «الفيلسوف» اللقب الثاني من بطولة كأس كاراباو، بموسم 2022 - 2023، بعدما فاز على الجار مانشستر يونايتد 1-2 في المباراة النهائية.

درع خيرية

حمل جوارديولا، لقب كأس الدرع الخيرية المعروف باسم «درع المجتمع»، موسم 2018 بعد الفوز على تشيلسي 0-2، ثم التتويج باللقب موسم 2019 بعد الانتصار على ليفربول بركلات الترجيح 4-5.

حلم

نجح بيب جوارديولا في تحقيق حلم جماهير مانشستر سيتي، بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخ النادي، بعد الفوز باللقب موسم 2022 - 2023، على حساب إنتر ميلان في المباراة النهائية بهدف سجله الإسباني رودري.

«سوبر أوروبا»

حصل السيتي على أول لقب من كأس السوبر الأوروبي تحت قيادة بيب جوارديولا، بعد الفوز على إشبيلية بركلات الترجيح 4-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

مونديال الأندية

حمل مانشستر سيتي أول لقب من كأس العالم للأندية، تحت المدرب المخضرم جوارديولا بعد الفوز في المباراة النهائية على فلومينينسي بنتيجة 0-4 في ديسمبر الماضي، وفي النهاية، يصل عدد ألقاب المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي الإنجليزي منذ تعيينه مدرباً للسيتيزنز في 2016، إلى 17 لقباً على المستوى المحلي والأوروبي.