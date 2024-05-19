35 بطولة في خزائن «البلومون»

دبي (الاتحاد)

توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، بعد صراع شرس مع منافسه أرسنال حتى الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة البريميرليج، وحصل «السيتيزنز» على بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي في رقم فريد حققه المدرب المخضرم بيب جوارديولا مع الفريق السماوي بالبريميرليج.

وإجمالاً وصل عدد ألقاب مانشستر سيتي إلى 35 لقباً على المستويين المحلي والأوروبي، بعد التتويج بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم، وهي التي زينت خزائن قلعة السماوي، التي شهدت إعادة صياغة التاريخ بالنسبة للكرة الإنجليزية.

وقد يرفع فريق مانشستر سيتي عدد ألقابه إلى 36 حال تحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة النهائية التي ستجمعه بجاره مانشستر يونايتد يوم 25 مايو الجاري على ملعب «ويمبلي» وبخلاف الـ 35 لقباً الذي توج بهم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حصل الفريق السماوي على لقب (دوري البطولة الإنجليزية) 7 مرات في تاريخه مواسم 1898–1899، 1902–1903، 1909–1910، 1927–1928، 1946–1947، 1965–1966، 2001–2002.