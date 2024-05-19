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الرياضة

نهيان بن زايد: رؤية منصور بن زايد قادت السيتي إلى النجاح

نهيان بن زايد: رؤية منصور بن زايد قادت السيتي إلى النجاح
20 مايو 2024 01:35

أبوظبي (وام)

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تقدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالتهنئة والتبريكات لأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023 - 2024 للمرة الرابعة على التوالي.
وقال سموه: «إن حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، يعد إنجازاً كبيراً ومفخرة لجميع منتسبي النادي العريق، وانعكاساً لرؤية وقيادة النادي الثاقبة، التي أسسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، منذ عام 2008، والتي قادت الفريق من نجاح إلى آخر، وجعلت منه منافساً دائماً على مختلف الألقاب والاستحقاقات المحلية والإقليمية والعالمية أيضاً».
وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد، أن الإنجازات المتتالية التي شهدها نادي مانشستر سيتي جاءت بعد عمل جماعي دؤوب، بدءاً من إدارة النادي، ومروراً بالطاقمين الفني والإداري، ومجموعة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم، وصولاً إلى الجماهير العريضة التي ساندت الفريق منذ انطلاق منافسات الدوري هذا الموسم، وصولاً إلى آخر مباراة.
كما هنأ سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة، أخاه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج نادي السيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان أن تتويج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة، تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يعكس فرادة نموذج القيادة الرياضية، والرؤى الثاقبة لسموه.
كما هنأ سموه القائمين على النادي، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، واللاعبين، على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، متمنياً لهم مزيداً من الإنجازات والألقاب.

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