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الرياضة

هزاع بن زايد: الرؤية السديدة وراء الإنجاز الذي حققه «السيتي»

هزاع بن زايد: الرؤية السديدة وراء الإنجاز الذي حققه «السيتي»
20 مايو 2024 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي، بتتويج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرّة الرابعة توالياً والعاشرة في تاريخه، بفوزه على ضيفه وستهام يونايتد 3-1 في الجولة الختامية من منافسات «البريميرليج».
وقال سموه، عبر منصة «إكس»: «أبارك لأخي الشيخ منصور بن زايد تتويج مانشستر سيتي للمرة الرابعة على التوالي باللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.. الرؤية السديدة والعمل الدؤوب والقيادة الحكيمة قادرة على صنع التاريخ، وتسطير الإنجازات.. أجمل التهاني للفريق إدارة ولاعبين وجهازاً فنياً، وإلى مزيد من النجاح».

هزاع بن زايد
السيتي
مانشستر سيتي
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