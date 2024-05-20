العواني: «السيتي» يقفز إلى مصاف النخبة برؤية إماراتية



أبوظبي (الاتحاد)



تقدّم عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالتهنئة والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بمناسبة الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024.

وأكد العواني أن الإنجاز الجديد لم يكن ليتحقق لولا توجيهات ودعم القيادة الحكيمة للنادي، والأسس والأهداف التي وضعت منذ لحظة امتلاكه، ليؤكد مانشستر سيتي مجدداً علو كعبه، مواصلاً مسيرة الإنجازات والنجاحات.

وقال العواني: «برؤية إماراتية فذة، استطاع النادي أن يقفز إلى مصاف أندية النخبة، في مختلف البطولات والاستحقاقات المحلية والقارية والعالمية، مدعوماً بمنهجية إدارية محترفة، وخطة جلية المعالم، للوصول إلى منصات التتويج ومعانقة الألقاب».

وأضاف: «نهنئ الجهازين الفني والإداري ومجموعة اللاعبين المتميزين، والجماهير العريضة في مختلف أنحاء العالم، ونتمنى للفريق مواصلة المشوار بنجاح نحو مزيد من الإنجازات».