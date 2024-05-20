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الرياضة

«السيتي».. بطل بلا منازع

«السيتي».. بطل بلا منازع
20 مايو 2024 09:07


عمرو عبيد (القاهرة)


لم يغب اسم مانشستر سيتي عن أغلفة الصحف الإنجليزية، سواء كانت سياسية عامة أو رياضية، حيث تصدرت صور أبطال «البريميرليج» المشهد تماماً، مع عدد كبير من «العناوين البراقة» المُستحقة، بعد إنجاز «البلومون» الخيالي التاريخي، وكتبت «ميرور» فوق غلافها «بطل بلا منازع»، وأكملت أن «السيتي» الذي حصد 4 ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي، يُعد «البطل المذهل من العيار الثقيل»، وأن «كتيبة بيب» التي لا يُمكن إيقافها تواصل صناعة تاريخ جديد في الكرة الإنجليزية، ولم تنس «ميرور» أن تلقي الضوء سريعاً على وداع «أنفيلد» لمدرب ليفربول يورجن كلوب، كما كتبت «على الهامش» أن ما حدث حطّم قلب أرسنال ومدربه أرتيتا.
وغطى إنجاز «السيتيزن» غلاف «تيليجراف» بأكمله، مع عنوان يقول إن جوارديولا وفريقه «الأفضل على الإطلاق»، ونقلت الصحيفة كل ما قاله «بيب» عقب هذا الإنجاز، لاسيما حينما سأله أحد الصحفيين إذا ما كان يرى أنه «فاز بكل شيء مُمكن، وأنهى مهمته بنجاح منقطع النظير»، وجاء رد «الفيلسوف» مثيراً كعادته، حيث أكد أنه اعتقد ذلك في الموسم الماضي بعد حصد «الثلاثية»، لكنه عاد ليجد تحدياً جديداً بمحاولة الوصول إلى التتويج في 4 مواسم متتالية، وهو ما حققه الآن، ثم أصبح عليه حسب رأيه محاولة الجمع بين «البريميرليج» وكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمين متتاليين، ليكون رقماً فريداً جديداً في تاريخ الكرة الإنجليزية.

 

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ووصفت «ذا تايمز» ما قام به «السيتي» بـ«الأمر الهائل»، مؤكدة أن «كتيبة بيب» هي الأفضل في تاريخ الكرة الإنجليزية، بالأداء المُمتع والإنجازات التي لا تتوقف، وقالت «ستار سبورت» إن «نشوة الرُباعية» تملأ جنبات «قلعة السماوي»، ويزيد عليها حصد أبرز الجوائز الفردية، بتتويج هالاند هدافاً للموسم الثاني على التوالي، وكذلك فوز فودين بجائزة أفضل لاعب، أما «إكسبريس» فقد كتبت أن «الجنون» بات حقيقة بفضل جوارديولا، الذي منح «السيتي» رُباعية نادرة تاريخية، في الوقت الذي نقلت تصريحات أرتيتا «المُحبط» التي قال خلالها، إنه يحتاج إلى حصد 100 نقطة لخطف لقب «البريميرليج» من بين أنياب «السيتي» في يوم ما!
النُسخة العامة من صحيفة «ديلي ستار» ومواطنتها «مترو»، اتفقتا على عنوان «الرُباعية الخيالية»، أما «مانشستر إفينينج» عنونت غلافها بقولها «معادلة النجاح»، وقالت إن «السيتي» كتب التاريخ بتلك «الرُباعية الخالدة»، الأولى من نوعها. وبالطبع كانت الصحف «الكتالونية» في إسبانيا حاضرة وسط تلك الاحتفالية العالمية، حيث احتل إنجاز «البلومون» قمة غلافها بعنوان «السيتي يستمر في صناعة التاريخ»، وهو ما تكرر فوق غلاف «سبورت» بعنوان «التتويج السادس» لجوارديولا في «البريميرليج».
 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
أرسنال
بيب جوارديولا
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