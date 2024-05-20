النصر يؤكد أن «الطرد الخاطئ» أخل بتوازن نهائي الكأس



معتصم عبدالله (دبي)



عبر نادي النصر عن استيائه من «القرار الخاطئ» للأميركي إسماعيل الفاتح، حكم مباراة نهائي الكأس الأغلى، والقاضي بطرد لاعب «العميد» موسى ندياي في بداية الشوط الثاني لمباراة النهائي مساء الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز الوصل 4-0 وتتويجه باللقب.

وأصدرت إدارة نادي النصر بياناً، بالتزامن مع قرار «هيئة الاعتراض على قرارات الحكم» في اتحاد كرة القدم، بشأن الاعتراض المقدم من النادي على حكم المباراة، والقاضي بإلغاء البطاقة الحمراء وكافة نتائجها، سواء لجهة الإيقاف أو الغرامة المالية.

وتقدمت إدارة النصر في بيانها بالشكر إلى الهيئة على قرارها الصائب، وقال البيان: «يعبر النادي عن استيائه الشديد من قرار الحكم الذي أخلّ بتوازن المباراة، عندما أقصى أحد لاعبي النصر المهمين منها، من دون وجه حق، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على الحالة المعنوية للاعبين، وانعكس سلباً من الناحية الفنية على أداء الفريق الذي اضطر إلى لعب نصف مباراة بعشرة لاعبين فقط».

وأشار بيان النصر، إلى أن قرار الخاطئ المنسوب لحكم مباراة النهائي ليس الوحيد في المباراة، وأضاف: «كانت هناك أخطاء عديدة ومؤثر جداً كما شاهدها الجميع، ويقوم النصر بتوضيح تلك الأخطاء التحكيمية من خلال خطاب يقدمه إلى اتحاد كرة القدم».

وتابع بيان «العميد»: «من المؤسف جداً أن تحصل تلك الأحداث في أهم مباراة على الإطلاق في الموسم الكروي، ونأمل من المعنيين في اتحاد كرة القدم انتقاء حكام أكثر كفاءة لإدارة المباريات، خاصة إذا كانت مباراة نهائي أغلى البطولات».

وتقدمت إدارة النصر في ختام البيان بالتهنئة للأشقاء في الوصل بحصد لقب البطولة الغالية، متمنين له مزيداً من التفوق والنجاح.