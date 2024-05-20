بريست يحصل على المكافأة!



باريس (أ ف ب)



توَّج بريست موسمه الرائع بمركز ثالث مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوزه الثمين على مضيفه تولوز 3-0، مستغلاً تعثر ليل أمام ضيفه نيس 2-2، في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

في المباراة الأولى، انتظر بريست الشوط الثاني لهز شباك مضيفه تولوز الذي ألحق هزيمة قاسية بباريس سان جيرمان البطل 3-1 في المرحلة الماضية.

وافتتح مهدي كامارا التسجيل في الدقيقة 48، وأضاف جوردان أمافي الثاني بعد ست دقائق، قبل أن يختم كيني لالا المهرجان بالهدف الثالث «90».

واستعاد بريست نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين «تعادلان مع نانت ورينس»، وحقق فوزه السابع عشر هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 61 نقطة، بفارق نقطتين أمام ليل الذي يخوض الدور التمهيدي الثالث المؤهل للمسابقة القارية العريقة.

وكان نيس البادئ بالتسجيل بوساطة جايتان لابورد في الدقيقة العاشرة، وقلب ليل الطاولة في الشوط الثاني عبر الآيسلندي هاكون أرنار هارالدسون «55»، وبنجامان أندري «74»، قبل أن يدرك السويسري جوردان لوتومبا التعادل «93».

واستعد باريس سان جيرمان جيداً للمباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية ضد ليون السبت المقبل، بأفضل طريقة ممكنة، عندما تغلب على مضيفه متز بثنائية نظيفة سجلها الإسباني كارلوس سولر «7»، والكوري الجنوبي كانج-إين لي «12».

وخاض فريق العاصمة المباراة الثانية توالياً في غياب نجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي، بعدما استبعده المدرب الإسباني لويس إنريكي من التشكيلة في المباراة المؤجلة الأربعاء ضد نيس.

وغاب أيضاً الجناح موسى ديمبلي وشوهدا معاً في مدينة كان حيث يقام مهرجانها السينمائي حسب صور على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما غاب حارس مرماه الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما، ولعب مكانه الكوستاريكي كيلور نافاس في آخر مباراة له بألوان نادي العاصمة، بعدما أعلن رحيله بنهاية الموسم.

وبخسارته أمام البطل، أنهى متز الموسم في المركز السادس عشر، ويخوض ملحق الصعود-الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية.

وتساوى متز نقاطاً مع لوريان الذي لم ينفعه فوزه الكبير على ضيفه كليرمون فيران بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها لوران أبيرجيل «38»، والإيفواري محمد بامبا «42 من ركلة جزاء»، والجزائري بدر الدين البوعناني «54»، والسنغالي بامبا ديينج «63 و90».

وتقدم متز على لوريان بفضل الأهداف التي سجلها خارج قواعده، حيث فاز 3-2 وخسر على أرضه 1-2.

-وأكرم موناكو الذي كان ضامناً للوصافة، وفادة ضيفه نانت برباعية نظيفة.

وحسم فريق الإمارة نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثلاثية بوساطة قائده وهدافه وسام بن يدر «6» رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في المركز الرابع على لائحة الهدافين، ومدافعه الألماني ثليو كيهرر «10»، والمالي محمد كامارا «24 من ركلة جزاء».

وعزز المهاجم الدولي المغربي إلياس بن الصغير تقدم موناكو بهدف رابع مطلع الشوط الثاني، بمجهود فردي رائع، أنهاه بتسديدة من داخل المنطقة على يسار الحارس ألبان لافونت «61».

وضمن ليون بطاقة «يوروبا ليج»، بفوزه على ستراسبورج بهدفين لقائده وهدافه الدولي السابق ألكسندر لاكازيت «39 و96 من ركلة جزاء»، رافعاً رصيده إلى 19 هدفاً في المركز الثاني على لائحة الهدافين، مقابل هدف للسنغالي حبيب ديارا «63».

وأهدر الهولندي إيمانويل إيميجا ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 77.

وأنهى ليون الموسم في المركز السادس برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين أمام لنس الذي سقط في فخ التعادل مع مونبلييه بهدفين لإيلي واهي «4»، والكولومبي ديفر ماتشادو «45»، مقابل هدفين للمغربي عثمان ماعما «58»، ولوكا مينكاريلي «74».

وتراجع لنس إلى المركز السابع وسيخوض مسابقة «كونفرنس ليج».

وحقق مرسيليا فوزاً ثميناً على مضيفه لوهافر بهدفين للغابوني بيار أيميريك أوباميانج «64»، والبنمي ميشايل موريو «77»، مقابل هدف للغيني محمد بايو «96 من ركلة جزاء»، لكنه لم يكن كافيا لحجز إحدى البطاقات القارية، حيث أنهى الموسم في المركز الثامن.

وفي مباراة هامشية، تغلب رينس على رين بهدفين للدولي المغربي يونس عبد الحميد «49 من ركلة جزاء»، والإسباني سيرخيو أكييمي «80»، مقابل هدف للسويسري فابيان رايدر «94».