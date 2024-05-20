«المرأة الأسرع» ترفع راية التحدي قبل «أولمبياد باريس»



مراكش (أ ف ب)



خرجت الجامايكية شيريكا جاكسون، بطلة العالم مرتين، منتصرة من مشاركتها الأولى هذا الموسم، وذلك بعد حسمها سباق 200 م في لقاء مراكش المغربي، الجولة الرابعة من الدوري الماسي لألعاب القوى، مؤكدة جاهزيتها لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل.

وفازت أسرع امرأة على قيد الحياة في 200 م، بالسباق، بعدما قطعت المسافة بزمن 22.82 ثانية، متقدمة على الإيفوارية مابوندو كونيه «22.53»، والفرنسية هيلين باريستو (23.26)، فيما حلت المغربية سارة الهاشيمي ثامنة وأخيرة في النهائي (23.22).

وقالت جاكسون التي تبقى حتى الآن العداءة الوحيدة التي تفوز بألقاب عالمية في سباقات 100 و200 و400 م، بينها في التتابع 4 في 100 م و4 مرات 400 م، «أعتقد أنه كان سباقاً جيداً بالنسبة لسباقي الأول للموسم. حاولت التركيز على تقنيتي والتنفيذ، أعتقد أني قمت بعمل جيد».

وبالنسبة لما بعد «لا أعرف، بالنسبة لي إنها بداية الموسم وحسب، ليس لدي فكرة عن السباق التالي، ومن المبكر الحديث عن السباقات التي سأخوضها في أولمبياد باريس» حيث ستسعى إلى تعزيز رصيدها الذي يتضمن ست ميداليات أولمبية، بينها ذهبية التتابع 4 مرات 100 م عام 2021 في ألعاب طوكيو.

وقبل 11 أسبوعاً على انطلاق أولمبياد باريس، اكتفى الكندي أندري دو جراس، حامل اللقب الأولمبي في سباق 200 م، بالمركز الثاني في 100 م خلف بطل أفريقيا الكاميروني إيمانويل إيسيمي الذي سجل 10.11 ثوان، مقابل 10.19 ث لوصيفه الذي تقدم على البريطاني جيريمايا أزو.

ولم يخيب البطل المحلي سفيان البقالي الآمال، إذ نجح حامل اللقب الأولمبي وبطل النسختين الأخيرتين من بطولة العالم في حسم سباق 3 آلاف موانع، محققاً انتصاره الثالث توالياً في الدوري الماسي على الأراضي المغربية بعدما سجل 8:09.4 دقيقة، متقدماً على الإثيوبي جيتنيت وايل، بعدما أتقن تماماً إدارة السباق، قبل أن ينقض على منافسيه في آخر 600 م.

وفضل الإثيوبي لاميشا غيرما الذي حل ثانياً في السباقات الدولية الثلاث الأخيرة التي فاز بها البقالي، عدم المشاركة في سباق 3 آلاف م موانع وخوض سباق ال1500 م، لكنه لم يكن موفقاً إذ كان الفوز من نصيب عز الدين الهبز الذي فضل تمثيل فرنسا عن بلده الأم المغرب، متقدماً على البريطانيين جورج ميلز وإليوت جايلز، فيما اكتفى الإثيوبي بالمركز الرابع.

وفي القفز العالي عند السيدات، خطفت ابنة الـ18 عاماً الصربية أنجيلينا توبيك الأنظار، محققةً رقماً قياسياً في بلادها بعدما سجلت 1.98 م، فيما كان الفوز بسباق 5 آلاف م من نصيب الإثيوبية ميدينا إيزا بزمن 12:34.16 دقيقة.

وفاز الكوبي لازارو مارتينيس بمسابقة الوثبة الثلاثية، مسجلاً رقماً قياسياً للقاء (17.10 م) في طريقه للتفوق على البرتغالي بدرو بيكاردو (16.92).

وتوج البلجيكي ألكسندر دون، الفائز بلقب بطل العالم داخل قاعة في فبراير في جلاسكو، بلقب سباق 400 م بعد تسجيله أفضل زمن شخصي وقدره 44.51 ثانية، ليتقدم بفارق أجزاء من الثانية على الزامبي موزالا ساوموكونجا.

وكان سباق الـ800 م من نصيب الكيني إيمانويل وانيونيي بزمن 1:43.84 دقيقة، فيما سجلت الجنوب أفريقية برودينس سيكجوديسو أفضل توقيت شخصي، وأفضل زمن لهذا العام (1:57.26) في المسافة عند السيدات.