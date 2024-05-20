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الرياضة

«السامبا» يستبدل إيدرسون

«السامبا» يستبدل إيدرسون
20 مايو 2024 10:09

 
ريو دي جانيرو (رويترز)

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استدعت البرازيل ثلاثة لاعبين إضافيين إلى تشكيلتها المشاركة في بطولة كوبا أميركا، بعدما سمح اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية «الكونميبول» للمنتخبات المشاركة في البطولة، بزيادة عدد اللاعبين من 23 إلى 26 لاعباً، كما استبدلت أيضاً حارس المرمى المصاب إيدرسون.
وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان، إن بريمر مدافع يوفنتوس، وإيدرسون لاعب وسط أتلانتا، وبيبي مهاجم بورتو أضيفوا إلى التشكيلة.
واستدعى المدرب دوريفال جونيور، الذي تولى تدريب البرازيل في يناير الماضي، بعد مسيرة مخيبة للفريق في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 تحت قيادة فرناندو دينيز، الحارس رافائيل لاعب ساو باولو بدلاً من إيدرسون حارس مانشستر سيتي.
وتعرض إيدرسون لإصابة بكسر بسيط في محجر العين، عندما اصطدم مع الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنهام هوتسبير خلال فوز السيتي 2-صفر خارج ملعبه.
وأعلن المدرب التشكيلة التي ضمت 23 لاعباً في وقت سابق هذا الشهر، والتي ضمت الموهبة الصاعدة إندريك (17 عاماً) لكن دون عدد من اللاعبين المخضرمين أمثال لاعب الوسط كاسيميرو، أو المهاجمين ريتشارليسون وجابرييل جيسوس.
وقال دوريفال جونيور في مقطع فيديو نشره الاتحاد البرازيلي للعبة «جميع اللاعبين، بغض النظر عن موعد استدعائهم، يصلون على قدم المساواة للتنافس والقتال من أجل مكان في التشكيلة الأساسية».
وتستهل البرازيل الفائزة باللقب تسع مرات مشوارها في كوبا أميركا بمواجهة كوستاريكا يوم 24 يونيو قبل أربعة أيام من اللعب أمام باراجواي ثم تواجه كولومبيا في الثاني من يوليو.
وتستضيف أميركا البطولة التي تقام كل أربع سنوات من 20 يونيو وحتى 14 يوليو.
وتلعب البرازيل مباراتين وديتين أمام المكسيك في الثامن من يونيو، ثم أمام أميركا بعدها بأربعة أيام، ضمن الاستعدادات لخوض كوبا أميركا.

البرازيل
مانشستر سيتي
إيدرسون
كوبا أميركا
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