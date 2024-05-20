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الرياضة

«البريميرليج» يسجل «القياسية 1246»!

«البريميرليج» يسجل «القياسية 1246»!
20 مايو 2024 10:14


لندن (رويترز)

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اهتزت الشباك 37 مرة في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليشهد موسم 2023-2024 رسمياً أعلى حصيلة تهديفية في المسابقة، منذ انطلاق عصر الدوري الممتاز في 1992.
وشهدت 380 مباراة تسجيل 1246 هدفاً بمعدل يتجاوز ثلاثة أهداف في المباراة الواحدة، متجاوزاً أفضل رقم سابق وهو 1222 في الموسم الافتتاحي للدوري الممتاز، عندما كان هناك فريقان أكثر.
وتصدر مانشستر سيتي قائمة أكثر الفرق تسجيلاً مع فوزه باللقب للمرة الرابعة على التوالي، في حدث غير مسبوق، وجاء فوزه 3-1 على وستهام يونايتد، ليرفع رصيده إلى 96 هدفاً.
وتمكن أرسنال وصيف البطل من تسجيل 91 هدفاً، بينما سجل ليفربول 86 هدفاً، فيما حقق نيوكاسل أفضل سجلاته التهديفية في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 85 هدفاً.
وأنهى شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب الموسم بالخسارة 3-صفر أمام توتنهام هوتسبير، وهو ما يعني أنه استقبل 104 أهداف هذا الموسم، وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليفربول
أرسنال
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