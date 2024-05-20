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الرياضة

كلوب لا يتمزق من الفراق!

كلوب لا يتمزق من الفراق!
20 مايو 2024 10:59

لندن (د ب أ)

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ودع ليفربول مدربه الألماني يورجن كلوب، بعد ثماني سنوات ونصف سنة، وسط أجواء عاطفية خلال الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 2 - صفر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وظهر كلوب مرتدياً قبعة سوداء في مباراته رقم 491 والأخيرة مع ليفربول، وحصل على نسخ طبق الأصل من جميع الألقاب التي حققها مع ليفربول، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب «أنفيلد».
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، حديث يورجن كلوب لجماهير ليفربول، وهو داخل الملعب قائلاً «أنا مندهش للغاية، اعتقدت أنني سأتمزق من مشاعر الفراق، لكنني لست كذلك، أنا سعيد للغاية، ولا أصدق ذلك».
وأضاف المدرب الألماني «أنا سعيد بكم جميعاً وبهذه الأجواء والمباراة والفوز، وكوني جزءاً من العائلة، وهذه الاحتفالية، إنها مذهلة، شكراً جزيلاً لكم».
وبدا كلوب واثقاً في مستقبل ليفربول، مضيفاً «لا أعتبر رحيلي نهاية بل مجرد بداية، لأنني رأيت فريقاً عامراً بالمهارات والمواهب الشابة، ومبدعاً ويتسم بالرغبة القوية».
وقال «أحظى باهتمام مبالغ فيه في الأسابيع الأخيرة، وهذا أمر غير مريح حقاً، لقد رأيت البعض يبكون، وهو ما سيحدث لي لأنني سأفتقد الناس، ولكن التغيير جيد ومطلوب».
وهتف يورجن كلوب مع الجماهير باسم خليفته أرني سلوت المدير الفني الجديد للفريق الذي يتولى المهمة في الصيف المقبل، مضيفاً «ستبذل قصارى جهدك، والكل يرحب بك مثلما رحبوا بوصولي».
ورحل كلوب عن ليفربول محققاً أعلى نسبة انتصارات بين مدربي النادي 62%، ومتفوقاً بأكثر من 30 مباراة على أقرانه، كما بات أول مدرب يحقق الفوز في مباراته الأخيرة مع الفريق الإنجليزي منذ مات ماكوين في عام 1928.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
يورجين كلوب
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