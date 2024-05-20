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الرياضة

جوارديولا: «سداسية مجنونة»

جوارديولا: «سداسية مجنونة»
20 مايو 2024 11:02

 
لندن (د ب أ)

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أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، بإنجاز تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.
وبات مانشستر سيتي أول فريق يحقق هذا الإنجاز بعد الفوز على ويستهام يونايتد بنتيجة 3-1، لينتزع اللقب بفارق نقطتين عن أرسنال.
وقال جوارديولا الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات منذ توليه المسؤولية في 2016 لشبكة سكاي سبورتس «سأبدأ كلامي بالحديث عن أرسنال وليفربول أيضاً، ولكن بشكل خاص أرسنال الذي دفعنا للارتقاء بمستوانا».
وأضاف المدرب الإسباني «هذا الموسم كان رائعاً، وأدركنا الرسالة، وأعرف أن أرسنال سيواصل لسنوات قادمة بسبب مديره الفني الشاب وموهبة لاعبيه والعناصر الشابة».
وقال لقد أرسلوا لنا رسالة بأننا يجب أن نكون حذرين في السنوات المقبلة، ولكننا نحتفل الآن.
وقال جوارديولا «إذا قال لي أحد، عندما أتيت هنا أنني في سبع سنوات سأفوز بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات، سأقول له (أنت مجنون، لن يحدث ذلك)، ولكنه حدث».
ويستمر عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم المقبل، ملمحاً إلى إمكانية استمراره لفترة أطول، ومضيفاً «في الحقيقة هي أنني أقرب إلى الرحيل من البقاء، إنها ثماني سنوات، وستكون تسع».
أتم تصريحاته «أشعر أنني أريد الاستمرار للموسم المقبل، لقد تشاورت مع إدارة النادي، ولدينا الوقت للحديث في الموسم المقبل، لأنه يجب أيضاً وضع انطباع اللاعبين في الاعتبار، فإذا أتبعوني فالإدارة ستتبعني».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
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