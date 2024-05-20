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الرياضة

هالاند يحتفظ بـ «الحذاء الذهبي»

هالاند يحتفظ بـ «الحذاء الذهبي»
20 مايو 2024 11:26

 
لندن (د ب أ)

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فاز النرويجي الدولي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة الحذاء الذهبي، التي يتم منحها لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك للموسم الثاني على التوالي. وتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفاً، متفوقاً على أقرب ملاحقيه كول بالمير، لاعب تشيلسي، الذي أحرز 22 هدفاً.
ويأتي هذا الإنجاز بعد تسجيل هالاند «23 عاماً» الموسم الماضي رقماً قياسياً بـ36 هدفاً مع السيتي، وبذلك يصبح خامس لاعب يفوز بالجائزة بشكل متتالي.
وقال هالاند: «الفوز بجائزة الحذاء الذهبي مرة أخرى هو أمر مميز جداً بالنسبة لي، أنا فخور جداً بالمساهمة في مساعدة هذا الفريق الرائع وزملائي المذهلين».
وأضاف هالاند في تصريحاته للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي «يجب أن أشكر جميع زملائي في الفريق لمساعدتي في الحصول على هذه الجائزة والمدربين والموظفين الذين يعملون بجد كبير».
وقال «أشكر الجماهير التي تمنحني الكثير من الدعم، ودائماً ما استمتع بالاحتفال بالأهداف معكم».

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
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