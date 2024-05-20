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الرياضة

زفيريف يعود إلى «نادي الأربعة»

زفيريف يعود إلى «نادي الأربعة»
20 مايو 2024 12:00

 
باريس (أ ف ب)

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بعد تتويجه بلقب دورة روما للماسترز، عاد الألماني ألكسندر زفيريف إلى نادي الأربعة الأوائل في التصنيف العالمي للاعبي التنس، والذي لا يزال النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش يتصدّره بفارق مريح، رغم نتائجه المتعثرة أخيراً.
ولم يطرأ أي تغيير على الثلاثة الأوائل، وجاء الإيطالي يانيك سينر ثانياً، والإسباني كارلوس ألكاراس ثالثاً، بيد أنهما خسرا النقاط الأسبوع الماضي، خلافاً لزفيريف الذي تقدّم مرتبة واحدة بعد حصوله على 910 نقاط.
وتغلّب زفيريف «27 عاماً» على التشيلي نيكولاس خاري 6-4 و7-5، محرزاً لقب دورة روما للمرّة الثانية في مسيرته. في المقابل، تقدّم خارّي ثمانية مراكز، وأصبح في المرتبة السادسة عشرة.
وكان زفيريف بلغ في يونيو الماضي المركز الثاني عالمياً، قبل أن يتعرّض لإصابة خطيرة بكاحله الأيمن في نصف نهائي رولان جاروس أمام الإسباني رافايل نادال.
أكّد بتتويجه في روما عودته إلى مستوياته السابقة، وأنه سيكون من المرشحين لخطف لقب رولان جاروس على الملاعب الترابية «26 مايو- 9 يونيو».
ولدى السيدات، حيث تحلّق البولندية إيجا شفيونتيك، لم يحدث أي تغيير على لائحة العشر الأوليات، باستثناء صعود اليونانية ماريا ساكّاري إلى المركز السابع بدلاً من الصينية جنج تشينوين، فيما بقيت التونسية أنس جابر تاسعة.
بقيت شفيونتيك متصدرة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا بفارق نحو 3500 نقطة، بعد أن تغلبت عليها في نهائي دورة روما 6-2,6-3 في طريقها لإحراز لقبها الثالث في العاصمة الإيطالية.

التنس
روما
رولان جاروس
ألكسندر زفيريف
ديوكوفيتش
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