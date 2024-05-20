«مربع ذهب» كأس رئيس الدولة لليد الثلاثاء



رضا سليم (دبي)



تدخل كأس رئيس الدولة لكرة اليد للرجال مراحلها الأخيرة، بإقامة مباراتي نصف النهائي، الثلاثاء، ويلتقي الشارقة «حامل اللقب» مع الجزيرة، بصالة شباب الأهلي بالنهدة، فيما يواجه شباب الأهلي منافسه مليحة، بصالة الوصل، ويصعد الفائزان إلى المباراة الختامية المقررة الجمعة المقبل.

وتمثل البطولة الفرصة الأخيرة لثلاثة فرق لم تحصد ألقاباً هذا الموسم، وهي الجزيرة، وشباب الأهلي، ومليحة، خاصة أن الشارقة الباحث عن لقب جديد، يسيطر على كل بطولات الرجال هذا الموسم، وسبق له الفوز بكأس الاتحاد، وكأس الإمارات، والسوبر، والدوري العام، ويبحث عن الإنجاز الخامس، واستمرار هيمنته على بطولات اليد، ليس فقط على مستوى الرجال، بل أيضاً على صعيد المراحل السنية.

وفي حالة تأهل الشارقة وشباب الأهلي، يكون النهائي الثالث بينهما هذا الموسم، بعدما التقى الفريقان في السوبر، ونهائي الدوري، وفي حالة تأهل الشارقة ومليحة يصبح النهائي الثالث أيضاً، بعدما التقى الفريقان في نهائي كأس الاتحاد، ونهائي كأس الإمارات، فيما لو تأهل الجزيرة ومليحة أو شباب الأهلي يكون النهائي الأول بين الفريقين.

وعدلت لجنة المسابقات بالاتحاد موعد نهائي أغلى البطولات بتقديمها إلى الجمعة حتى لا تتعارض مع مباراة العين ويوكوهاما الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.