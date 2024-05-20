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الرياضة

كلوب ينسحب إلى «الحياة الخاصة»!

كلوب ينسحب إلى «الحياة الخاصة»!
20 مايو 2024 13:16

 
ليفربول (رويترز)

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، إنه ينوي الانسحاب إلى حياة خاصة بعد رحيله عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ونفى أيضاً أي خطط للعودة سريعاً للتدريب.
وفي كلمة مطولة ودع كلوب جماهير فريقه في ملعب آنفيلد، بعد فوز ليفربول 2-صفر على ضيفه ولفرهامبتون واندرارز، في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الممتاز.
وشارك مع الجمهور في أغنية من أجل المدرب المقبل أرنه سلوت، الذي ستكون أمامه مهمة لا يستهان بها بكل تأكيد.
وأوضح كلوب أنه سعيد، بينما يترك النادي في وضع جيد بعد أن حصد معه الكثير من الألقاب.
وفي أول مؤتمر صحفي له في ليفربول عرف كلوب نفسه بأنه «شخص عادي».
وفي آخر مؤتمر صحفي له بعد المباراة، قال كلوب للصحفيين: «لكن انظروا، البيت لا يحترق بعد رحيلي، وهذا يمنحني شعوراً جميلاً»، مؤكداً عودته إلى ملعب آنفيلد كمشجع يوماً ما، وسيحزم المدرب الألماني حقائبه بعد بضعة أسابيع مشوبة بالعاطفة في المدينة الساحلية.
وأعلن كلوب في يناير الماضي أنه سيرحل في نهاية الموسم، بعد ثمانية أعوام على رأس الجهاز الفني للنادي، بسبب تراجع طاقته.
وأضاف كلوب: «لابد من التخطيط لحياة خاصة ولم أضع بعد أي خطط حتى الآن بسبب وجودي هنا، ربما ستخبرني أولاً (ساندروك زوجته) أين سنذهب، لكني سأتبعها سعيداً».
وأردف كلوب قوله: «لا أعرف تحديداً، سبب عدم تصديق الناس لإمكانية عدم عودتي للتدريب، لكني أتفهم ذلك، لأن الأمر أصبح مثل الإدمان، كما يبدو ولأن الجميع يعودون ويستمرون في العمل لما بعد بلوغهم 70 عاماً».
وأشار كلوب إلى أنه ربما يفكر في العودة للتدريب بعد عام.

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