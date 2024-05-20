كين يواجه توتنهام للمرة الأولى في سيول

سيول (أ ف ب)



يواجه هاري كين قائد منتخب إنجلترا، ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني، فريقه السابق توتنهام هوتسبير للمرة الأولى في أغسطس المقبل، بعد أن أعلن النادي الإنجليزي عن مواجهة العملاق البافاري، في إطار جولتهما الاستعدادية للموسم الجديد في سيول.

وسبق أن أعلن توتنهام مواجهته لفيسيل كوبي في اليابان في 27 يوليو، قبل أن يحط الرحال في كوريا لمواجهة البايرن في الثالث من أغسطس على ملعب سيول الذي استضاف نهائيات كأس العالم.

وقال توتنهام في بيان الاثنين: «نحن مسرورون للإعلان بأنّ فريقنا الأول للرجال سيسافر إلى كوريا الجنوبية كجزء من الجولة التحضيرية في آسيا هذا الصيف».

وستكون هذه الزيارة هي الرابعة لتوتنهام إلى كوريا الجنوبية، حيث يتمتع بشعبية واسعة على خلفية وجود النجم هيونج-مين سون.

وقالت دونا-ماريا كولين، المديرة التنفيذية لتوتنهام: «إنه لأمر رائع أن تتاح لنا الفرصة للتواصل مع قاعدتنا الجماهيرية الضخمة في البلاد».

وتابعت: «أعرف أن سوني على وجه الخصوص لا يسعه الانتظار للعب مرة أخرى أمام جماهيره، وسيكون من المثير بالنسبة له أن يعود، بينما يمثلنا كقائد للنادي».

ويضمّ بايرن أيضاً لاعباً كورياً هو المدافع مين-جاي كيم، ولاعباً سابقاً في توتنهام هو إريك داير.

وفيما احتل توتنهام بقيادة سون المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث أنهى الموسم الأحد بفوز كبير على شيفيلد يونايتد الذي هبط إلى الدرجة الثانية 4-0، فإنّ بايرن قد خسر لقب الدوري الألماني للمرة الأولى في 12 عاماً، وأنهى الموسم في المركز الثالث.