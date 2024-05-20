مبابي.. «جدل جديد» قبل «نهائي الكأس»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

هل يلعب الفرنسي كيليان مبابي مباراة نهائي الكأس التي تقام بين فريقه باريس سان جيرمان وأوليمبيك ليون السبت المقبل؟ سؤال يتردد في الصحافة الفرنسية وأروقة النادي، والوحيد الذي يملك الإجابة عليه هو الإسباني لويس إنريكي المدير الفني.

وغاب مبابي عن الفريق منذ آخر مباراة لعبها في الدوري الفرنسي أمام تولوز، التي انتهت بفوز الأخير3-1، وقدم الفريق ومبابي خلالها أداءً سيئاً، رغم أن اللاعب سجل هدف فريقه الوحيد في المباراة، ومن وقتها لم يلعب أية مباراة أخرى في المسابقة، بل إنه غاب عن مباراة ميتز التي فاز فيها الباريسي 2-0، حيث لم يكن موجوداً في باريس وإنما كان يحضر جانباً من مهرجان كان السينمائي الدولي في «الكوت دا زير»، ومعه زميله في الفريق وصديقه عثمان ديمبلي، الذي أصبح هو الآخر غير مرغوب في نادي العاصمة الفرنسية.

وترتيباً على ذلك هناك احتمال كبير بعدم مشاركة مبابي في نهائي الكأس، حسبما ذكرت لاعبة كرة القدم السابقة لور بولو لشبكة «كانال فوتبول كلوب» إذ قالت: أنا شبه متأكدة من أن مبابي لن يلعب نهائي الكأس، فهناك ثأر وانتقام ينتظره من إنريكي، الذي لم تعجبه بعض تصرفات مبابي خلال مباراة تولوز، فضلاً عن غيابه عن مباراة ميتز بقرار من المدير الفني، وليس لأن اللاعب كان يعاني من بعض الآلام.

وإذا كان مبابي أعلن رسمياً رحيله عن النادي بنهاية الموسم، فإن معنى ذلك أن وجوده غير مؤكد بالفعل في نهائي الكأس، على حد قول موقع جول العالمي، وإن القرار بيد إنريكي فعلاً، ولكن هذا الأخير أعطى مؤشراً على إمكانية وجود «فتى بوندي المدلل» في قائمة الفريق، إذا قال إنريكي بعد الفوز على ميتز: وجود مبابي في نهائي الكأس يتوقف عليه هو شخصياً، اعتمد على جهود جميع اللاعبين مثلما كنت أفعل ذلك طوال الموسم، وسوف نرى من الجاهز وغير الجاهز، من الذي لديه الرغبة، ومن لا رغبة عنده.

وقال الموقع إن الكرة أصبحت الآن في ملعب مبابي، وأن عليه أن يثبت وجوده في التدريبات بمجرد عودته من «كان»، لكي يقنع إنريكي بجاهزيته واستعداده الكامل للعب.