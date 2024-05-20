تورام حاول «صفع» نجله للسخرية من «السيدة العجوز»!



روما (أ ف ب)



حاول المدافع الدولي الفرنسي السابق ليليان تورام، بطل مونديال 1998، «صفع» نجله ماركوس خلال احتفالات الأخير مع فريقه الإنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك دفاعاً عن فريقه السابق يوفنتوس.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت بعد التعادل مع لاتسيو 1-1 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي، ظهر تورام الابن، وهو يقفز خلال احتفال إنتر بين جماهيره باللقب رداً على أنشودة كلاسيكية يطلقها جمهور «النيراتسوري» ومفادها «من لا يقفز يشجّع يوفنتوس».

وخلال قفز ماركوس، توجه إليه ليليان، وحاول صفعه بشكل مازح، لأنه سخر من الفريق الذي دافع عن ألوانه والده من 2001 حتى 2006، وأحرز معه لقب الدوري عامي 2002 و2003، قبل أن يتركه في صيف 2006 للانتقال إلى برشلونة الإسباني، عقب إنزال عملاق تورينو إلى الدرجة الثانية على خلفية قضية التلاعب بالنتائج «كالتشوبولي».

وارتدى ليليان «52 عاماً» قميص الإنتر في احتفالات الأحد التي شارك فيها أهالي اللاعبين على ملعب «سان سيرو» في ميلانو، لكنه وضعها بالمقلوب مع اسم نجله ورقمه 9 من الجهة الأمامية.

وأمضى ليليان القسم الأكبر من مسيرته الكروية في إيطاليا، حيث دافع أيضاً عن ألوان بارما بين 1996 و2001، وأحرز معه الكأس والكأس السوبر المحليتين وكأس الاتحاد الأوروبي، وذلك بجانب لاعبين كبار مثل الحارس جانلويجي بوفون، فابيو كانافارو، إنريكو كييزا، الأرجنتينيين هرنان كريسبو وخوان سيباستيان فيرون وروبرتو سنسيني، ودينو باجيو.

وانضم ماركوس «26 عاماً» إلى الإنتر في صيف 2023 قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وقدم أداءً متميزاً في موسمه الإيطالي الأول، حيث سجل 13 هدفاً في 33 مباراة في الدوري، مع 13 تمريرة حاسمة، و15 هدفاً في 44 مباراة في كافة المسابقات (15 تمريرة حاسمة بالمجمل).

وحسم الإنتر اللقب في منتصف الشهر الماضي، وتحديداً في المرحلة الثالثة والثلاثين، بعد فوزه على جاره اللدود وملاحقه ميلان 2-1.

وبعد شهر من اللقب والاحتفالات التي جمعت عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع ميلانو، رفع القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وزملاؤه أخيراً كأس أبطال إيطاليا في الظهور الأخير للفريق على ملعبه، بما أنه يختتم الدوري الأحد المقبل في ضيافة فيرونا.