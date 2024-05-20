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الرياضة

كوريا الجنوبية بطل العالم لمبارزة السيدات في الفجيرة

كوريا الجنوبية بطل العالم لمبارزة السيدات في الفجيرة
20 مايو 2024 19:20

 
الفجيرة (وام)

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فاز منتخب كوريا الجنوبية ببطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه للمبارزة للسيدات، التي استضافتها إمارة الفجيرة من 17 إلى 19 مايو الجاري، في صالة مجمع زايد الرياضي.
شارك في البطولة 195 لاعبة من 32 دولة، في فئتي الفردي والفرق، في واحدة من كبرى بطولات العالم في المبارزة.وأقيمت منافسات الفرق في اليوم الختامي للبطولة بمشاركة 22 فريقاً، بنظام خروج المغلوب، واستطاع منتخب كوريا الجنوبية التغلب على نظيره الإيطالي، الذي حل ثانياً، في المباراة النهائية بنتيجة 34-33.
وفاز منتخب سويسرا بالمركز الثالث، بعد تغلبه على نظيره الكندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 45-39.
وتوج الفائزات الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وأحمد العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة.
وأشاد أنطوني دونالد، المراقب الفني من الاتحاد الدولي للمبارزة، بالتنظيم المتميز الذي قدمته الإمارات خلال هذه البطولة، وقال إن الإمارات عضو بارز في الاتحاد الدولي للمبارزة، ومتميزة في تنظيم الفعاليات والبطولات الكبرى والعالمية.

الإمارات
الفجيرة
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