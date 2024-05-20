افتتاح «مونديال الجودو» في أبوظبي

مراد المصري (أبوظبي)



بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أقيم في «مبادلة أرينا»، حفل افتتاح بطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، وجاء بلمسات معبرة عن عبق الإرث لدولة الإمارات، وحمل رسالة محبة وتسامح للعالم، تعكس قيم التنوع والوحدة على أرض الدولة، وذلك مع مشاركة قياسية في النسخة الأضخم تاريخياً لمونديال اللعبة الأولمبية، والتي تتواصل منافساتها يومياً حتى الجمعة المقبل.

وشهد الحفل بث رسالة عبر الفيديو تعكس التسامح والمحبة والتنوع الذي تفتخر به أبوظبي والإمارات، باعتبارها وطناً لجميع شعوب العالم، كما تمت إقامة عروض بطابع تراثي إماراتي، ممثلة بموسيقى العزف على العود، والرزقة الإماراتية، الرقصة الشعبية التقليدية، إلى جانب عروض مهارات رياضة الجودو.



كما شهد حفل الافتتاح وتابع المنافسات محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو 2024 رئيس اتحاد الجودو، وماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو مدير بطولة العالم، وممثلي الجهات الراعية والوفود المشاركة.

وألقى ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي، كلمة، قدم فيها الشكر الإمارات، وعبر عن تطلعه لمتابعة منافسات ناجحة في هذه النسخة من الحدث.

وقال: «أشكر الإمارات على التعاون المستمر للترويج والتطوير لرياضة الجودو، وهي دولة السلام والصداقة والثقافة، وتدرك أن الاستثمار في الرياضة هو استثمار في الأجيال الصاعدة نحو مستقبل أفضل، كما أشكر جميع الاتحادات الدولية وعائلة الجودو على المشاركة في هذا الحدث، وكل الجهات الراعية ووسائل الإعلام والضيوف من الجماهير».

وأضاف: «أتمنى التوفيق لجميع المشاركين في البطولة، وأن نراكم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة».

كما ألقى ناصر التميمي، أمين عام اتحاد الجودو، ومدير بطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، كلمة، وقال: «بالنيابة عن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، نتقدم بالشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة على دعمها اللامحدود للرياضة، وتحديداً رياضة الجودو، وكذلك نشكر الاتحاد الدولي على دعمه إقامة بطولة العالم للجودو هنا، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي، وقنوات أبوظبي الرياضية والرعاة والشركاء على ما يقدمونه من دعم لإنجاح البطولة».

وأضاف: «نهنئ أنفسنا ونهنئ عائلة الجودو باليوبيل الفضي بذكرى مرور 25 عاماً على إشهار اتحاد الإمارات للجودو، مرحباً بكم في مدينة السلام والمحبة والتسامح أبوظبي».



وعلى صعيد منافسات البطولة، تقام يوم الثلاثاء منافسات وزن تحت 81 كجم للرجال، ووزن تحت 63 كجم للسيدات.

ويوجد لاعب منتخبنا الوطني طلال شفيلي في منافسات في وزن تحت 81 كجم للرجال، وأوقعته القرعة بالمجموعة الرابعة ليلتقي مع السويسري أوريلين بونفيروني.

ويعتبر طلال شفيلي، من أبرز لاعبي منتخبنا، وهو الذي ضمن التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس، وحقق نتائج بارزة هذا العام، منها الفوز بالميدالية البرونزية في بطولة «تبليسي جراند سلام للجودو» في جورجيا.

وفي أبرز نتائج البطولة، حقق الجورجي جيورجي ساردلاشفيلي الميدالية الذهبية في منافسات وزن تحت 60 كجم للرجال، وذهبت الميدالية الفضية إلى التايواني يونج يانج، والميدالية البرونزية للياباني تايكي ناكامورا والكوري هاريم لي.

وأصبح ساردلاشفيلي، أصغر لاعب جورجي على الإطلاق يحقق الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو، بعمر 20 سنة فقط، مما يرفع من معنوياته قبل خوض منافسات الألعاب الأولمبية.

وكسبت المنغولية باسانخو بافودوري الميدالية الذهبية لوزن تحت 48 كجم للسيدات، ونالت الإيطالية أسونتا شكوتو الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الكازاخية أبيبا نوفا والسويدية تارا بابولفات.

وتعتبر المرة الأولى التي تشهد تتويج فتاة من منغوليا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجودو، منذ عام 2013.

وتوجت الإيطالية أوديتي جيوفريدا بالميدالية الذهبية لوزن تحت 52 كجم، ونالت الفضية الأوزبكية ديورا كيلديوروفا، وذهبت البرونزية للفرنسية أماندين بوشارد والألمانية ماسشا بالهاوس.

وقدم لاعبو منتخبنا الوطني مستويات مشجعة دون أن يحالفهم التوفيق بترجمة أدائهم إلى ميداليات، واستهلت لاعبة منتخبنا الوطني بشيرات خرودي المشاركة الإماراتية في وزن تحت 52 كجم، وحققت الفوز على الكورية سيون جانج، قبل أن تودع المنافسات من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام السويسرية بينتا أندياي.

وخاض لاعبنا نارمند بيان نزالاً قوياً في وزن تحت 66 كلج، أمام الروسي مراد شوبانوف، إلا أنه تعرض للخسارة.

كما ظهر لاعبنا كريم عبد اللطيف بمستوى محفز في منافسات وزن تحت 73 كجم، قبل الخسارة أمام الروسي روسلان هالافاتشو.

وخسرت لاعبتنا باتسو ألتان أمام الصربية ماريكا بيرسيتش في منافسات وزن تحت 57 كجم للسيدات.