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الرياضة

«شباب الشارقة» بطل كأس الإمارات لليد

«شباب الشارقة» بطل كأس الإمارات لليد
20 مايو 2024 19:25

 
رضا سليم (دبي) 

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أحرز الشارقة كأس الإمارات لفئة الشباب لكرة اليد للمرة الـ 13 في تاريخه، بعد فوزه على الجزيرة 26-14، في المباراة النهائية التي جمعتهما على صالة نادي العين، وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة 11-6، ليجمع «الملك الشاب» الثلاثية، حيث تُوج بطلاً للدوري العام، وكأس السوبر. 
حضر المباراة النهائية ومراسم التتويج، ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد كرة اليد، وجاسم محمد، مشرف كرة اليد بنادي الشارقة، وأدار المباراة الحكمان شهاب أحمد، ويعقوب جاسم، وعلى الطاولة، مجدي صباح، ومحمد إمام، وراقبها فنياً عبد الله خميس.
أقيمت المسابقة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على ملاعب محايدة، بمشاركة 6 أندية، هي الشارقة، والجزيرة، والوصل، وشباب الأهلي، والبطائح، وبني ياس. 

كرة اليد
الشارقة
الجزيرة
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