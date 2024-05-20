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الرياضة

رئيس «دولي السيارات» يزور عُمان

رئيس «دولي السيارات» يزور عُمان
20 مايو 2024 20:08

مسقط (الاتحاد)


التقى محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، مع ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب في عُمان، ونصر حمود الكندي، أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وخلفان بن سعيد الشويلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني. 

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وناقش ابن سليم خلال الزيارة، النمو المتسارع لرياضات السيارات والجهود المبذولة لاستقطاب المبادرات المعنية بالنقل المستدام إلى عُمان. 
وتستضيف الجمعية العمانيّة للسيارات بطولة «الفورمولا- 4» للرياضات الإلكترونية من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات، والتي تضم كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجدّد ابن سليم تأكيده على دعم الاتحاد الدولي للسيارات لمشاريع عُمان التنمويّة في هذه المجالات، وقال: «سعيد بمعرفة المزيد عن تطور رياضة السيارات في عُمان خلال هذه الاجتماعات، ولا شك أن الحكومة تدعم خطط التنمية التأسيسية لضمان ازدهار رياضة السيارات في السنوات القادمة». 
وأضاف: «أهنئ الجمعية العمانيّة للسيارات على الجهود المبذولة في مجالي الرياضة والتنقل».
 

الإمارات
محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات
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