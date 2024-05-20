الجزيرة يستعيد التوازن بـ «ثنائية»



استعاد الجزيرة توازنه بالفوز على الإمارات 2-0، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، في افتتاح «الجولة 24»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «31 نقطة» في المركز السابع مؤقتاً، فيما تجمد رصيد «الصقور» عند «14 نقطة» في المركز الثالث عشر.

سجل للجزيرة أبوبكر كمارا في الدقيقة 4، وبرونو في الدقيقة 65.

افتتح الجزيرة التسجيل برأسية من أبوبكر كمارا في الدقيقة الثالثة، وهو أسرع أهداف «فخر أبوظبي» هذا الموسم، بعد مرور 159 ثانية تحديداً.

وحرمت عارضة مرمى الإمارات، الجزيرة من إضافة الهدف الثاني، بعد تسديدة قوية من كيبانو في الدقيقة الثامنة.

أهدر الإمارات فرصة خطيرة لإدراك التعادل، بعد تمريرة عرضية من مروان فهد، إلا أن ألكاسير حولها برأسه فوق المرمى في الدقيقة 48.

أضاف «البديل» برونو الهدف الثاني للجزيرة، من هجمة مرتدة سريعة، بعد تمريرة حاسمة من علي مبخوت في الدقيقة 65.