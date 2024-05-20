الشارقة يكسب خورفكان بـ «ثلاثية»



فيصل النقبي (خورفكان)

استعاد الشارقة ذاكرة الانتصارات، بتغلبه على خورفكان 3-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «الملك رصيده» إلى «38 نقطة»، في المركز الخامس مؤقتاً، وتجمد رصيد «النسور» عند «21 نقطة» في المركز 12.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح عثمان كامارا، في افتتاح التسجيل بالهدف الأول، وأتبعه الثاني في الدقيقة 51، وأضاف البرازيلي كايو الهدف الثالث في الدقيقة 60، وقلص البرازيلي رفائيل من الفارق بالهدف الأول لخورفكان في الدقيقة 77، وأهدر البرازيلي لورينسي ضربة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة النسور في الدقيقة 89.