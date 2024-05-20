ليفربول يتعاقد مع سلوت رسمياً



لندن (أ ف ب)



أكّد ليفربول تعاقده مع الهولندي أرني سلوت مدرباً خلفاً للألماني يورجن كلوب الذي ودّع النادي في المباراة الأخيرة ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال النادي في بيان «يستطيع ليفربول أن يُعلن أن أرنه سلوت وافق على أن يصبح المدرب الجديد للفريق، على أن يبدأ عمله رسمياً في 1 يونيو، بشرط الحصول على ترخيص عمل».

وأضاف أن مدرب فينورد روتردام السابق سينضم إلى فريقه الجديد «قبل انطلاق موسم 2024-2025، بعد التوصّل إلى اتفاقٍ مع النادي الهولندي للحصول على خدماته».

ووفقاً لتقارير صحافية، سيدفع ليفربول الى فينورد نحو 12 مليون دولار قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الذي ينتهي عام 2026.

وكان سلوت (45 عاماً) أكّد توليه الإشراف على ليفربول في مؤتمر صحفي قال فيه «يمكنني تأكيد، ولكن هذا لن يفاجئكم أعتقد، أنني سأكون المدرب هناك في العام المقبل».

وأشاد كلوب بخليفته، حيث ذكر اسمه عبر الميكروفون من أرضية ملعب «أنفيلد» خلال الاحتفالات التي نُظّمت لوداعه عقب الفوز على ولفرهامبتون 2-0 في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال «رحبّوا بالمدرب الجديد كما رحّبتم بي»، مضيفاً «ادعموه بشكلٍ كبير في اليوم الأول. كما واصلوا الإيمان وادفعوا الفريق إلى الأمام».

وقاد سلوت فريق فينورد إلى لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2017، وتوّج معه بالكأس المحلية هذا الموسم، كما أوصله إلى نهائي النسخة الافتتاحية لمسابقة كونفرنس ليج القارية.

لم ينجح هذا الموسم بقيادة فينورد إلى لقب ثان توالياً في الدوري، بعد حلوله وصيفاً لأيندهوفن.

وسيكون المدرب الجديد أمام مهمة صعبة لخلافة كلوب الذي ترك إرثاً كبيراً في النادي وحظيَ بشعبيةٍ واسعة منذ وصوله في أكتوبر 2015، محققاً العديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري 2020.

ومن المتوقّع أن يبدأ سلوت مشواره في الدوري في 17 أغسطس، وهو الموعد المحدد لانطلاق الموسم الجديد.

وسيلعب «الريدز» مباريات ودية قبل انطلاق الموسم في الولايات المتحدة في أواخر يوليو وأوائل أغسطس ضد ريال بيتيس الإسباني، أرسنال ومانشستر يونايتد.