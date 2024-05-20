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الرياضة

أرافيندا يتصدر «الشارقة ماسترز للشطرنج»

أرافيندا يتصدر «الشارقة ماسترز للشطرنج»
21 مايو 2024 00:59

رضا سليم (الشارقة) 

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تعادل سالم عبد الرحمن مع الإيراني أمين طبطبائي المصنف دولياً (2707)، بطل النسخة الرابعة من «الماسترز»، في الجولة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج في نسختها السابعة، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورفع سالم رصيده إلى 4 نقاط من 3 انتصارات، وتعادلين وخسارة واحدة. 
حضر افتتاح الجولة، طلال الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج السابق، بحضور تريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي، وعبدالله حسن الحمادي الأمين العام للاتحاد العربي للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد للنادي، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.
وعلى الطاولة الأولى، تعادل المتصدر الهندي أرافيندا تشيثامبارام مع الأميركي سام شاكلاند ليصبح في جعبة الهندي 5 نقاط، ويصل الأميركي إلى 4.5 نقطة، وتعادل الأميركي هانس نيمان مع والإيراني دانيشفار براديا على الطاولة الثانية، وعلى الطاولة الرابعة خسر الإسباني دانييل يوفا على يد المصنف الأول الهندي آرجون إيريجايسي بطل النسخة الماضية من الشارقة ماسترز، وعلى الطاولة الخامسة تعادل الروسي مورزين فولودار مع نظيره الصيني يو يانجي، وعلى الطاولة السادسة حقق الصربي أليكسي سارانا انتصاراً مستحقاً على الهندي جوبتا سانكالب. 
وحافظ الهندي أرافيندا تشيثامبارام على صدارته لبطولة الماسترز بعد الجولة السادسة، برصيد 5 نقاط، ويأتي بالمركز الثاني 6 لاعبين برصيد 4.5 نقاط.

سالم عبد الرحمن
بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج
الشارقة
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