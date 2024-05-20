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الرياضة

الحمرية بطل دوري براعم السلة للموسم الثاني

الحمرية بطل دوري براعم السلة للموسم الثاني
21 مايو 2024 00:59

علي معالي (دبي)

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فرض الحمرية نفسه على موسم السلة، من خلال فريق البراعم، الذي حافظ على لقبه بطلاً للدوري، بعد الفوز في المباراة النهائية على النصر 94-92، بعد مباراة كبيرة بين الفريقين، وأدار المباراة طاقم دولي مكون من محمد ريان ومحمود السيد، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.
كما جاء الوحدة في المركز الثالث بعد الفوز على الشارقة 82-79.
وتوج الفرق الثلاثة الأوائل (الحمرية والنصر والوحدة)، حمدان الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، يرافقه حميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وسالم بن علي عضو مجلس إدارة شركة الألعاب بنادي النصر.
دخلت كرة السلة نادي الحمرية منذ أقل من 3 سنوات فقط، ومع ذلك استطاع القائمون على اللعبة مقارعة الأندية الكبيرة وتخطيها في التتويج بالألقاب.
وعبر إكرامي الرديني مدرب الفريق عن سعادته بقدرة فريقه في الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، أمام فريق كبير بحجم النصر وعلى ملعبه، وقال: نملك مجموعة من المواهب التي سيكون لها المستقبل الكبير، وأتمنى أن يكون نادي الحمرية مركزاً متخصصاً في كرة السلة، وهذا يتطلب توفير بعض الأمور التي لن يبخل بها مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال، أو حتى مجلس إدارة الحمرية برئاسة حميد الشامسي، وهي أمور لوجستية بسيطة تتمثل في ملاعب ومواصلات خاصة باللاعبين الصغار، خاصة أن الخامات المتوفرة من لاعبين في كافة المراحل السنية تتواجد في النادي والمنطقة المحيطة به، وهو ما سيكون ذخيرة قوية لمستقبل اللعبة في الدولة.

الحمرية
كرة السلة
دوري السلة
النصر
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