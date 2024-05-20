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الرياضة

«المحترفين الثانية» تنتظر الحسم في «الجولة 33» لدوري «الأولى»

«المحترفين الثانية» تنتظر الحسم في «الجولة 33» لدوري «الأولى»
21 مايو 2024 00:59

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬

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أحال فوز دبا الحصن «وصيف» دوري الدرجة الأولى، على ضيفه سيتي 4-1، وتفوق منافسه الوحيد دبا «الثالث» على مضيفه مصفوت 2-0، ضمن «الجولة 32»، أوراق حسم بطاقة التأهل الثانية إلى دوري المحترفين إلى «الجولة 33» وقبل الأخيرة والمقررة الأحد المقبل، حيث يواجه دبا الحصن مضيفه يونايتد، فيما يستقبل «النواخذة» ضيفه الفجيرة.
وعزز دبا الحصن من حظوظه القوية في التأهل الأول إلى «دوري المحترفين»، والثاني في تاريخ النادي إلى «دوري الأضواء»، بعد الأول موسم 2004-2005، بتحويل تأخره أمام ضيفه سيتي «الأخير» بهدف، إلى فوز 4-1، ليرفع رصيده إلى61 نقطة، حيث بات بحاجة إلى ثلاث نقاط في مباراتيه المتبقيتين أمام يونايتد والتعاون على التوالي.
في المقابل، تمسك «النواخذة» بآمال المنافسة في «تأهل رابع» إلى «دوري المحترفين»، بعد مواسم 2012- 2013، و2015- 2016، و2022- 2023، بفوزه على مضيفه مصفوت 2-0، ليرفع رصيده إلى 60 نقطة في «المركز الثالث»، وتبقت لدبا مباراة أخيرة في الجولة المقبلة أمام مضيفه «الذئاب» في «ديربي الفجيرة».
وشهدت بقية مباريات «الجولة 32»، فوز العروبة «البطل» على الجزيرة الحمراء 2-0، ليرفع رصيده إلى 76 نقطة، وهو رقم قياسي غير مسبوق لبطل «دوري الهواة»، فيما تعادل الظفرة وجلف يونايتد 2-2، والحمرية والتعاون 0-0، فيما تغلب العربي على يونايتد 3-2، والذيد أمام مضيفه مسافي 2-1. 
وبعيداً عن سباق المنافسة على بطاقة الصعود الثانية إلى «المحترفين»، حسم الأرجنتيني لويس مارسيلو توريس مهاجم يونايتد، المنافسة على لقب الهداف «نظرياً»، بعدما سجل هدفاً في مباراة فريقه أمام مضيفه العربي 2-3 ضمن «الجولة 32»، ليرفع رصيده الشخصي إلى 24 هدفاً، معززاً صدارته للقائمة، بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه أليكساندر ميدريوس مهاجم التعاون، والذي يحتل مركز «الوصافة» برصيد 19 هدفاً.
ويملك توريس «26 عاماً»، فرصة سانحة لزيادة غلته من الأهداف في مباراتي فريقه المتبقيتين في الدوري أمام دبا الحصن ومسافي على التوالي.
وبرهن توريس الذي يخوض موسمه الأول في «دوري الأولى» على أفضليته، بفضل تكوينه المتميز، بعد تخرجه في أكاديمية بوكا جونيورز لكرة القدم، قبل انضمامه إلى الفريق الأول للنادي الأرجنتيني، بتوقيعه أول عقد احترافي في مشواره خلال ديسمبر 2016، وهو في سن التاسعة عشرة.
وظهر توريس في العام التالي للمرة الأول دولياً مع الأرجنتين، على مستوى الشباب عام 2017، حيث حصد لقب الهداف في بطولة ودية، قبل أن يشارك في العام ذاته مع «التانجو»، في كأس العالم تحت 20 سنة، برفقة مواطنه لاوتارو مارتينيز، حيث سجل هدفين، قبل خروج منتخب بلاده من دور المجموعات.

ترتيب الصدارة 
1- العروبة 76 نقطة «29 مباراة»
2- دبا الحصن 61 نقطة «29 مباراة»
3- دبا 60 نقطة «30 مباراة»

دبا الحصن
دبا الفجيرة
العروبة
دوري الدرجة الأولى
دوري الأولى
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