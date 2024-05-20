«المحامل الشراعية» تنقل أحلامها إلى جزيرة دلما

أبوظبي (الاتحاد)

تتوجه المحامل الشراعية المشاركة في سباق دلما التاريخي السابع لفئة 60 قدماً، اليوم، إلى جزيرة دلما لإكمال استعداداتها لخوض السباق، وهو الحدث الأبرز ضمن فعاليات مهرجان دلما التاريخي في نسخته السابعة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهيئة أبوظبي للتراث، وستكون فرق اللجنة المنظمة للسباق في استقبال المحامل، لإكمال الإجراءات الفنية استعداداً لانطلاق رحلة السنيار من جزيرة دلما إلى شاطئ المغيرة في الظفرة، ومن المنتظر أن يكتمل وصول المحامل المشاركة وفق البرنامج المعد خلال اليوم والغد.

وباشر فريق اللجنة المنظمة، الذي سبق المحامل إلى جزيرة دلما، العمل في العديد من الترتيبات اللوجستية الخاصة بوصول المحامل، واعتماد الإجراءات الدقيقة والصارمة، والتأكد من الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق من أجل إخراجه في أفضل صورة.

ويعد سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الأطول والأغلى من بين سباقات المحامل الشراعية في الدولة والمنطقة، حيث تبلغ مسافته 80 ميلاً بحرياً، بما يصل إلى 125 كم، وخصصت له جوائز بقيمة 30 مليون درهم، يحصل عليها الفائزون بالمراكز الأولى، وحتى المركز الـ 120.

من جانبه، رحب ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركين في سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مشيراً إلى أن فريق عمل اللجنة المنظمة قام بجهود كبيرة في إكمال الترتيبات الفنية واللوجستية لاستقبال المشاركين والمحامل الشراعية.

وقال: الفريق سيواصل العمل وفق البرنامج المعد لاستقبال كل المحامل المشاركة، وإكمال الترتيبات المطلوبة.

وأكد ماجد عتيق المهيري أن إقامة السباق خلال الأيام المقبلة سيتم تحديده في الأجواء المثالية والمناسبة لإطلاق الحدث الضخم والعرس البحري الأطول والأغلى ضمن سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، مشيداً بدور اللجان المختلفة في متابعة حالة الطقس والجو بالتنسيق من المركز الوطني للأرصاد من أجل اختيار اليوم المثالي لانطلاق السباق.

من جهة، أخرى أعلنت اللجنة المنظمة عن عدد المحامل المشاركة في سباق دلما التاريخي السابع، حيث بلغ عدد المحامل المسجلة 122 محملاً من مختلف أنحاء الإمارات.