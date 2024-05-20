«العنابي» يهدد وصافة «الزعيم» في «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

يهدد الوحدة «السادس» برصيد 37 نقطة، تمسك مضيفه العين بمركزه الثاني حالياً برصيد 47 نقطة، في مواجهة الفريقين الليلة في انطلاق «الجولة 24» من دوري تحت 21 عاماً، والتي تشهد أيضاً مواجهات الشارقة «الثالث» وله 45 نقطة أمام ضيفه خورفكان «قبل الأخير»، فيما يلعب في بقية المباريات حتا مع البطائح، والإمارات مع الجزيرة. وتستكمل الجولة غداً الأربعاء بثلاث مباريات، أبرزها مواجهة اتحاد كلباء المتصدر برصيد 47 نقطة وبفارق المواجهات عن العين، في ضيافة الوصل «الخامس» وله 41 نقطة، فيما يستقبل بني ياس ضيفه الجزيرة، ويلعب عجمان في مواجهة النصر على استاد راشد بن سعيد.

وصعد «النمور» إلى صدارة «دوري 21» بتفوقه على ضيفه العين «الوصيف» بنتيجة 3-1 في قمة مباريات الجولة الماضية، علماً بأن «الزعيم» يملك في جعبته مباراة مؤجلة من «الجولة 20» أمام الوصل، تُلعب في 30 مايو الجاري على استاد زعبيل.