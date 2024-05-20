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الرياضة

كيش أبرز الغائبين عن «النمور» أمام «المتصدر»

كيش أبرز الغائبين عن «النمور» أمام «المتصدر»
21 مايو 2024 00:59

فيصل النقبي (كلباء) 

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يغيب السلوفاكي فيليب كيش عن لقاء فريقه اتحاد كلباء المهم أمام الوصل اليوم، ضمن مباريات الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، بسبب عقوبة الإيقاف التي حصل عليها بعد طرده أمام العين في الجولة الماضية.
وسبق للاعب السلوفاكي أن غاب عن فريقه بسبب الطرد والإصابة في 4 لقاءات سابقة، وهذا اللقاء الخامس، واللاعب سجل هذا الموسم 3 أهداف بالدوري فقط ليشكل الغياب الأبرز أمام «المتصدر». ولم يتحدد موقف الإيطالي دانييل بيسا من اللحاق بالمباراة، حيث تتحدد مشاركته قبل المباراة مباشرة وفقاً لحالته البدنية. 

اتحاد كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
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