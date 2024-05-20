«سباق القمة» يتصدر المشهد في «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

يتصدر سباق المنافسة على قمة «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يجمع الوصل الذي يملك 55 نقطة، ومنافسه الوحيد شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 49 نقطة، واجهة ختام «الجولة 24» والتي تشهد إقامة 3 مباريات اليوم، تجمع الوصل أمام مضيفه اتحاد كلباء، وشباب الأهلي أمام ضيفه بني ياس على «استاد راشد»، فيما يلتقي في مباراة ثالثة النصر وعجمان على «استاد آل مكتوم».

ويتسلح «الإمبراطور» الساعي لتجاوز «عثرة» الخسارة الأولى بالدوري في مباراة الجولة الماضية أمام ضيفه الوحدة 1-4، بمعنويات التتويج بالبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لموسم 2023- 2024 على حساب النصر 4-0، في النهائي الذي أقيم الجمعة الماضي، باستاد هزاع بن زايد بالعين، حينما يحل ضيفاً على اتحاد كلباء «العاشر» برصيد 24 نقطة، والراغب في تأمين البقاء، في ظل التهديد القائم من الإمارات «قبل الأخير».

وتبدو الفرصة مواتية أمام الوصل الساعي لـ«ثنائية» تاريخية، بالتتويج بلقبي الدوري والكأس، على غرار موسم 2006- 2007، عطفاً على تفوقه المباشر في المواجهات أمام «النمور» في «دوري المحترفين» برصيد 8 انتصارات، مقابل الخسارة في مباراة، والتعادل في 8 من أصل 17 لقاء جمعت الفريقين.

ويمر «الإمبراطور» بأفضل حالاته الفنية خلال الموسم الحالي، في ظل التألق اللافت لمجموعة من لاعبيه بقيادة فابيو ليما الذي يحتل صدارة هدافي فريقه في المواجهات أمام اتحاد كلباء برصيد 12 هدفاً، علماً بأن هجوم الوصل لم يعرف «الصيام» مطلقاً في المواجهات أمام اتحاد كلباء في الدوري، بتسجيله 35 هدفاً، مقابل 22 هدفاً هزت شباكه.

وعلى استاد راشد بنادي شباب الأهلي، يتطلع «الفرسان» إلى الاستمرار في ملاحقة الوصل المتصدر، حينما يستقبل ضيفه بني ياس صاحب «المركز 11» وله 23 نقطة، قبل المواجهة الحاسمة السبت المقبل، والتي تجمع شباب الأهلي بمضيفه الوصل على ملعب الأخير في «زعبيل».

ويعول «الفرسان» بقيادة «الثنائي الهداف» إيجور جيسوس «11 هدفاً»، ومؤنس دبور «10 أهداف»، على سلسلة نتائجه الإيجابية في المباريات على ملعبه باستاد راشد، بعدما حقق الفوز في آخر 5 مباريات، فضلاً عن أفضليته في المواجهات المباشرة أمام «السماوي» في «دوري المحترفين» برصيد 12 انتصاراً، مقابل 7 مرات لبني ياس، والتعادل في 6 لقاءات.

وبعيداً عن «صراع القمة» يستقبل النصر «الخامس» برصيد 38 نقطة، ضيفه عجمان «السابع» وله 30 نقطة، على استاد آل مكتوم معقل «العميد» في دبي، حيث ينشد «الأزرق» تجاوز «مرارة» خسارة «الكأس الأغلى» أمام الغريم التقليدي الوصل 0-4 في النهائي، فيما يعول «البرتقالي» على سلسلة نتائجه الإيجابية، بعدم الخسارة في آخر 5 مباريات على التوالي في الدوري، وآخرها الفوز على الجزيرة 2-0 في الجولة الماضية.

وتحمل المواجهة المنتظرة مقومات الإثارة المطلوبة، عطفاً على تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، والتي تميل فيها كفة الأفضلية بشكل طفيف لـ«العميد» برصيد 10 انتصارات، مقابل 8 مرات لـ«البرتقالي»، والتعادل في 5 مباريات من أصل 23 لقاءات جمعت الفريقين.



شوط الحسم يهدد «النمور»

يتعين على دفاع اتحاد كلباء اللعب بحذر أكبر أمام ضيفه الوصل، لا سيما في الشوط الثاني من المباراة، عطفاً على أفضلية المنافس في التسجيل في «النصف الثاني» برصيد 29 هدفاً، وهو أعلى معدل تسجيل، بالتساوي مع شباب الأهلي، فيما يعد «النمور» الأكثر استقبالاً للأهداف في الشوط الثاني وعليه 29 هدفاً.



«ذكرى سعيدة»

يعود بني ياس لمواجهة شباب الأهلي على استاد راشد للمرة الأولى في الدوري منذ الموسم الماضي، والذي شهد فوز «السماوي» بنتيجة 2-1، وهو الأول لبني ياس، بعد 11 مباراة على التوالي، في معقل «الفرسان» في الدوري شهدت الخسارة في 6 لقاءات، والتعادل في 5 مواجهات أخرى.



«البيضاء» سلاح «البرتقالي»

يدخل فريق عجمان مباراته أمام مضيفه النصر، بعدما حافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات على التوالي شهدت الفوز على خورفكان 3-0، والتعادل مع حتا 0-0، والفوز على البطائح والجزيرة 2-0، ويأمل «البرتقالي» الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الخامسة على التوالي، وهو رقم قياسي في مشوار الفريق بدوري المحترفين.