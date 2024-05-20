الإثنين 20 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فيرونا يضمن البقاء في «الكالشيو»

فيرونا يضمن البقاء في «الكالشيو»
20 مايو 2024 22:54

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
تورام حاول «صفع» نجله للسخرية من «السيدة العجوز»!
الإنتر.. «الإحراج» في «التتويج»!


ضمِن هيلاس فيرونا بقاءه في الدرجة الأولى، بفوزه الثمين على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير وأول الهابطين 2-1 في ختام المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وسجل السلوفاكي توماس سوسلوف (22) وميكايل فولورونشو (45+3) هدفي فيرونا، وجوليو ماجيروي (90) هدف ساليرنيتانا.
وحقق فيرونا الأهم بفوزه على ساليرنيتانا، وارتقى إلى المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، مستفيداً من تعادل أودينيزي السابع عشر مع إمبولي الثامن عشر 1-1 الأحد، حيث ابتعد عن الأول بفارق ثلاث نقاط وعن الثاني، صاحب آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية، بفارق أربع نقاط قبل مرحلة من نهاية الموسم.
واستفاد كالياري الخامس عشر برصيد 36 نقطة من فوز فيرونا وضمن بدوره بقاءه.
وانحصرت المنافسة على البقاء بين فروزينوني السادس عشر (35) وأودينيزي السابع عشر (34) وإمبولي الثامن عشر (33)، ويحتاج الأول إلى التعادل فقط للاستمرار في دوري الأضواء، وقد يكون ذلك كافياً لأودينيزي في حال تعثّر إمبولي المطالب بالفوز على روما لتفادي اللحاق بساليرنيتانا وساسوولو إلى الدرجة الثانية.
وفي المرحلة الأخيرة الأحد المقبل يلعب فروزينوني مع أودينيزي، وإمبولي مع روما.

الدوري الإيطالي
فيرونا
الكالشيو
آخر الأخبار
العين.. «دفعة معنوية» قبل «نهائي الآسيوية»
الرياضة
العين.. «دفعة معنوية» قبل «نهائي الآسيوية»
اليوم 23:21
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي يلقي خطابا في مؤتمر "أوروبا فيفا 24"
الأخبار العالمية
مدريد تستدعي السفير الأرجنتيني للاحتجاج
اليوم 23:20
فيرونا يضمن البقاء في «الكالشيو»
الرياضة
فيرونا يضمن البقاء في «الكالشيو»
اليوم 22:54
مدرب ليفربول يعشق «الأخلاقيات القاسية»!
الرياضة
مدرب ليفربول يعشق «الأخلاقيات القاسية»!
اليوم 22:48
وصول حجاج إلى السعودية
الأخبار العالمية
وصول 267 ألفا و657 حاجا إلى السعودية حتى أمس
اليوم 22:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©