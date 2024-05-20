فيرونا يضمن البقاء في «الكالشيو»



روما (أ ف ب)



ضمِن هيلاس فيرونا بقاءه في الدرجة الأولى، بفوزه الثمين على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير وأول الهابطين 2-1 في ختام المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل السلوفاكي توماس سوسلوف (22) وميكايل فولورونشو (45+3) هدفي فيرونا، وجوليو ماجيروي (90) هدف ساليرنيتانا.

وحقق فيرونا الأهم بفوزه على ساليرنيتانا، وارتقى إلى المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة، مستفيداً من تعادل أودينيزي السابع عشر مع إمبولي الثامن عشر 1-1 الأحد، حيث ابتعد عن الأول بفارق ثلاث نقاط وعن الثاني، صاحب آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية، بفارق أربع نقاط قبل مرحلة من نهاية الموسم.

واستفاد كالياري الخامس عشر برصيد 36 نقطة من فوز فيرونا وضمن بدوره بقاءه.

وانحصرت المنافسة على البقاء بين فروزينوني السادس عشر (35) وأودينيزي السابع عشر (34) وإمبولي الثامن عشر (33)، ويحتاج الأول إلى التعادل فقط للاستمرار في دوري الأضواء، وقد يكون ذلك كافياً لأودينيزي في حال تعثّر إمبولي المطالب بالفوز على روما لتفادي اللحاق بساليرنيتانا وساسوولو إلى الدرجة الثانية.

وفي المرحلة الأخيرة الأحد المقبل يلعب فروزينوني مع أودينيزي، وإمبولي مع روما.