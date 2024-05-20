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الرياضة

شوفيل بطل «أميركا المفتوحة» بـ«الضربات القياسية»

زاندر شوفيل يرفع كأس البطولة الأميركية (الاتحاد)
21 مايو 2024 00:59

دبي (الاتحاد)

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حقق الأميركي زاندر شوفيل، أول ألقابه الكبرى في مسيرته الاحترافية، إثر فوزه بلقب بطولة أميركا المفتوحة بي جي أيه، التي أقيمت على ملعب فالهالا، وسط حضور قوي من أبرز لاعبي جولة «دي بي ورلد للجولف»، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».
حقق شوفيل اللقب، بعدما أنهى المنافسات برصيد 21 ضربة تحت المعدل، وهو الذي دخل التاريخ بتسجيل 62 ضربة في الجولة الافتتاحية، كرقم قياسي لأقل عدد من الضربات يتم تسجيله في جولة واحدة ضمن البطولات الكبرى لرياضة الجولف.
نال شايفر جائزة مالية تتخطى 3,335 مليون دولار، من إجمالي الجوائز المالية الضخم للبطولة البالغ 18,5 مليون دولار.
وحقق النرويجي فيكتور هوفلاند، الفائز بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك في عام 2022، المركز الثالث في البطولة الأميركية برصيد 18 ضربة تحت المعدل. وبهذه النتيجة أصبح النرويجي أكثر المستفيدين على صعيد الترتيب الصادر امس لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بعدما حصد 627 نقطة، اقتحم بها القائمة مباشرة في المركز التاسع عشر.
واستفاد الأيرلندي شين لوري من حصوله على المركز السادس في البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 325 نقطة، تقدم بسببها 101 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» ليصبح بالمركز 43، بإجمالي 411 نقطة. وما يزال الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، حامل لقب «السباق إلى دبي»، في صدارة الترتيب لهذا الموسم بإجمالي 1,851 نقطة.
وسيكون ختام الموسم بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

بطولة أميركا المفتوحة
السباق إلى دبي
دبي
بطولة دبي العالمية للجولف
جولة موانئ دبي العالمية للجولف
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