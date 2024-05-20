زيادة عدد أندية بطولات «كرة الطاولة» الموسم المقبل

أبوظبي (وام)

أعلن المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، عن خطة لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولات كرة الطاولة، اعتباراً من الموسم المقبل 2024-2025، إضافة إلى دعوة الأندية والأكاديميات الخاصة للانضمام إلى مختلف بطولات كرة الطاولة.

وأشاد الهاجري بالمستوى الجيد للاعبي فريقي شباب الأهلي والوصل، في نهائي كأس رئيس الدولة لكرة الطاولة للفرق بنادي أبوظبي لألعاب المضرب، مهنئاً فريق شباب الأهلي لتتويجه باللقب، والوصل على المستوى الجيد الذي قدمه في المباراة النهائية. وعن توجه الاتحاد لتأهيل لاعبي الفئات السنية، قال الهاجري إن الاتحاد يهدف لاستثمار هذه المواهب من خلال المشاركة في البطولات القارية والدولية، لاكتساب الخبرة الميدانية والاحتكاك مع أبطال على مستوى العالم، لافتاً إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية حرص الاتحاد على ابتعاث العديد من اللاعبين، خاصة أصحاب الأعمار الصغيرة لخوض منافسات الجولات الدولية في أكثر من دولة بهدف تأهيلهم. ودعا رئيس اتحاد الطاولة إلى استمرار إقامة الدورات الخليجية لأثرها الكبير في تطوير المستويات الفنية للاعبي دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشباب الخليجي.