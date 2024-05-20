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الرياضة

«الألعاب الإماراتية» تنطلق في أبوظبي بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة

«الألعاب الإماراتية» تنطلق في أبوظبي بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة
21 مايو 2024 00:59

مصطفى الديب (أبوظبي)
أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن إطلاق الألعاب الإماراتية، التي تقام للمرة الأولى، وذلك بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تنطلق المنافسات اليوم بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية والطلاب من ذوي التحديات الذهنية وشركائهم من غير الإعاقات والكوادر الفنية.
جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس «الاثنين» بمقر أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بحضور طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وعبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وعدد من المسؤولين ومختلف وسائل الإعلام.
وتنطلق اليوم منافسات المدارس الموحدة في رياضتي كرة القدم والريشة الطائرة للبنين والبنات بين المدارس الموحدة في الدولة بمشاركة حوالي 400 طالب وطالبة، كما سيتم تنظيم الألعاب الإماراتية لأندية ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة من 7 إلى 10 يونيو المقبل في ستة رياضات وبمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من جميع إمارات الدولة، حيث تقام الفعاليتان في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
تهدف الألعاب الإماراتية لإبراز الدور الذي تلعبه الرياضة في عملية دمج أصحاب الهمم مجتمعياً، كما تعمل الدورة التي تقام بالتعاون الاتحادات الرياضية ذات الصلة والمجالس الرياضية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، على توطيد أواصر التعاون بين الأولمبياد الخاص الإماراتي وأندية ومراكز أصحاب الهمم المشاركة، وتشمل الألعاب، التي تعقد في الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل، على منافسات في 6 رياضات، هي الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، والرياضات الإلكترونية، والقوة البدنية.
وتتضمن الفعاليات التي تنطلق في يوم 7 يونيو المقبل، عدداً من أنشطة البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص الإماراتي والأنشطة الرياضية المصاحبة للمنافسات الرسمية للألعاب، وستقام هذه الأنشطة المصاحبة بالتعاون مع العديد من الشركاء، لتعظيم استفادة اللاعبين والمشاركين من وجودهم معاً، ولإضفاء المزيد من الطابع الحماسي على الألعاب، حيث سيتابع عمل كشف صحي للمشاركين، ضمن برنامج الكشف الصحي التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي.

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من جانبه أكد طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الإماراتية أن الدورة تأتي للمرة الأولى بعد استضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، بهدف استمرار المحافظة على الإرث الكبير الذي تركه هذا الحدث العالمي الكبير.
وتابع: نسعى من خلال الألعاب الإماراتية إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بأهمية استدامة الجهود في مجال تمكين أصحاب الهمم، وتوفير طرق وأساليب الدعم كافة، لهم، سعياً للوفاء بتطلعاتهم، ليتمكنوا من الإسهام بفاعلية في عملية النهضة والتنمية في الإمارات، وقال: «نحرص دوماً على تطبيق أفضل المعايير العالمية من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المشاركين من ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية والنمائية لإظهار قدراتهم والتنافس في أجواء من التمكين والإيجابية، ونشجعهم على التواصل وتكوين الصداقات، كما ستكون هذه الألعاب مناسبة لتقييم تطور أداء اللاعبين ومعرفة طبيعة الدعم الفني الذي يمكن للأولمبياد الخاص الإماراتي تقديمه لأندية أصحاب الهمم لتطوير أداء لاعبيها في المستقبل».

16 نادياً في قلب الحدث
يشارك في الألعاب الإماراتية الأولى 16 نادياً من مختلف أنحاء الدولة، وهي نادي بوظبي لأصحاب الهمم ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، نادي خورفكان للمعاقين، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نادي هيروز أوف هوب الخاص، جمعية الإمارات لمتلازمة داون، مركز دبي لأصحاب الهمم، مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، مركز الفجيرة لأصحاب الهمم، مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم، ومركز النور للأشخاص من ذوي الإعاقة، ومراكز أصحاب الهمم التابعة لمؤسسة زايد العليا بأبوظبي.

الأولمبياد الخاص
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