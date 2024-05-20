العين.. «دفعة معنوية» قبل «نهائي الآسيوية»

مصطفى الديب (أبوظبي)



استعاد العين المركز الثالث، في «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد الفوز بهدفين على الوحدة الذي تراجع إلى «الرابع»، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 24»، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 42 نقطة، في حين يملك «العنابي» 41 نقطة، وسجل هدفي «البنفسج» جوسنا في الدقيقة 23، وأليرو ساركي في الدقيقة 69، ورغم أفضلية الوحدة، إلا أن العين استغل الفرص التي أتيحت له.

ودخل «الزعيم» اللقاء في غياب عدد كبير من نجومه، أبرزهم الحارس خالد عيسى، وبندر الأحبابي، وكوامي، ويحيى نادر، وسفيان رحيمي، وكاكو، وبلاسيوس استعداداً لإياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام يوكوهاما الياباني.

وجاء الشوط الأول متكافئاً، وشهد إهدار عمر خربين «هداف» الوحدة لضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وحاول «العنابي» العودة في الشوط الثاني، إلا أنه أضاع عدداً من الفرص، بينما نجح «الزعيم» في مضاعفة «الغلة»، لينتهي اللقاء بـ «فوز معنوي» للعين، قبل «النهائي الآسيوي».